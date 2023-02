Valentino Rossi, il ritorno in MotoGP è possibile? La risposta da Fiorello fa impallidire i tifosi. Il Dottore cattura ancora una volta l’interesse dei media

Il grande campione, il fuoriclasse assoluto del motociclismo mondiale è sempre lui. Nonostante il ritiro dalla MotoGP, annunciato ormai più di un anno e mezzo fa, l’attenzione del grande pubblico e degli appassionati delle quattro ruote nei confronti di Valentino Rossi non è mai scemato, anzi. Il 44enne fuoriclasse di Tavullia, nove volte campione del mondo, è ancora il fenomeno capace di trascinare folle oceaniche di tifosi e di catturare l’attenzione dei mass media. Con tutto il rispetto per gli attuali protagonisti delle due ruote, nessuno di loro possiede nè possiederà mai il carisma e la personalità del Dottore.

Quella del fuoriclasse romagnolo è una presenza ancora tangibile nel mondo delle quattro ruote a tal punto che in molti sperano ancora in un suo clamoroso ritorno alle gare. Una speranza che il diretto interessato non ha mai alimentato concretamente, ma che non ha mai spento definitivamente. La verità è che Valentino Rossi fatica moltissimo a rinunciare per sempre all’idea di non salire più in sella a una moto da gara.

La tentazione di tornare è sempre dietro l’angolo e le ultime dichiarazioni rilasciate in diretta televisiva lo confermano. Valentino Rossi è stato infatti ospite da remoto di Fiorello all’interno del programma Viva Rai2, trasmissione condotta dall’anchorman siciliano insieme a Fabrizio Biggio che sta facendo registrare clamorosi record di ascolti. Ovviamente la puntata che ha visto il Dottore intervenire come ospite d’onore ha catturato l’attenzione di milioni di telespettatori.

Valentino Rossi, il grande ritorno in MotoGP è un sogno che si avvera? La risposta spiazza tutti

Dopo l’addio al mondo della MotoGP, Valentino si è dedicato ad altre prove, stavolta su quattro ruote. È lui stesso a raccontarlo durante la puntata, nel suo breve intervento: “Adesso corro in macchina, con una BMW, nelle gare endurance. Mi mancano le moto, ogni tanto vado in pista, giro anche con le moto da cross“.

Durante il suo intervento in diretta il campione romagnolo si è rilassato e si diverte anche durante il quiz di Fiorello per il superamento della patente, che però non si è concluso nel migliore dei modi: su tre domande che Fiorello gli ha posto Valentino ne ha sbagliata una, quella che riguardava la posizione dell’agente che fa segno di rallentare, equivalente al semaforo giallo.

Esaurito il divertente siparietto sui quiz dell’esame per la patente di guida, Valentino Rossi è tornato a parlare di MotoGP e di cosa accadrebbe se tornasse a correre. Il nove volte campione del mondo l’ha messa subito sullo scherzo immaginando quali obiettivi potrebbe effettivamente centrare qualora decidesse di tornare in pista.

Il podio secondo il Dottore non sarebbe un’ipotesi realizzabile: “A quale posizione potrei ambire se corressi ancora in MotoGP? Potrei arrivare settimo“. Molti tifosi pagherebbero per vederlo ancora correre e, tutto sommato, non è da escludere un suo rientro per qualche occasione speciale, magari come wildcard del Team VR46.