Valentino Rossi di nuovo in gara: l’annuncio manda in estasi i tifosi. Il nove volte campione del mondo torna in pista a 44 anni compiuti

Il lupo può anche perdere il pelo, ma non certamente il vizio. Il vecchio e sempre attuale adagio si attaglia perfettamente alla figura di un fuoriclasse dello sport mondiale come Valentino Rossi. ll Dottore, nove volte campione del mondo di cui sette in MotoGP, nonostante il ritiro dalle competizioni annunciato più di un anno fa, non riesce a staccarsi dal mondo dei motori e dal brivido della velocità. “La passione per i motori non è certo come un interruttore che si può accendere o spegnere quando uno vuole“.

Questa frase, rimasta nella memoria dei suoi tantissimi tifosi, rispecchia in pieno il carattere e la mentalità di questo autentico fenomeno che non smette di appassionare e coinvolgere gli appassionati delle due ruote. Ruote che in realtà da due sono diventate quattro. Perchè se è vero che il fuoriclasse di Tavullia ha detto basta al Motomondiale e alla MotoGP, non ha ancora abbandonato l’idea di correre e gareggiare.

Non più in sella a una moto, ma nell’abitacolo di una vettura Gran Turismo. La passione per i Rally ha spinto il pilota romagnolo a mettersi alla prova in questa speciale disciplina e i risultati ottenuti hanno confermato, qualora ce ne fosse bisogno, l’enorme talento per la guida di questo straordinario e inimitabile campione.

Valentino Rossi ancora in gara: ad aprile correrà a Monza. Tifosi scatenati

E proprio a tal proposito poche ore fa è giunta una notizia che ha mandato letteralmente in estasi i tifosi di Valentino Rossi. Il pilota di Tavullia ha infatti annunciato che sarà a Monza al via della 3 Ore Fanatec del GT World Challenge. Si tratta di una gara di endurance che aprirà la stagione per le vetture di GT3. Una gara particolarmente attesa soprattutto tra gli appassionati di questa disciplina.

Rossi e tutti gli altri piloti saranno impegnati a Monza da venerdì 21 a domenica 23 aprile. Il pilota di Tavullia sarà alla guida di una Bmw M4 GT3 del team Wrt. Il nove volte campione del mondo torna sulla pista lombarda cinque anni dopo l’ultima volta, quanto fu grande protagonista nel Monza Rally Show del 2018. Si tratta dunque di un evento destinato ad attrarre decine di migliaia di tifosi e appassionati, in particolare tra i fan di Valentino.

E proprio a tal proposito è doveroso fornire alcune informazioni in merito alla procedura per assicurarsi il biglietto per assistere dal vivo alla gara. Chi vuole partecipare all’evento può già comprare il tagliando visto che sono già iniziate le prevendite. L’ingresso per il pubblico è gratuito il venerdì e l’accesso al paddock è compreso nel biglietto.

I bambini fino a 6 anni e le persone diversamente abili potranno entrare gratuitamente nel circuito, mentre dovrà spendere un solo euro, sia per sabato che per domenica, chi ha un’età compresa tra i 7 e gli 11 anni. Sconti sono previsti anche per gli under 24, per gli over 65 e per i soci ACI.