Valentino Rossi, l’ultimo attacco del grande nemico: “Non ne voglio più sapere”. Prosegue la polemica a distanza tra i due rivali storici del Motomondiale

Da idolo d’infanzia a nemico giurato, il passo è stato molto più breve di quanto si potesse immaginare. E pensare che Marc Marquez, trent’anni compiuti qualche ora fa, ha iniziato a correre sulle due ruote proprio grazie a quello che era il suo eroe, il suo beniamino, Valentino Rossi. Il centauro spagnolo, impostosi nel corso degli anni come uno dei più grandi campioni di sempre nella storia delle due ruote, dopo un iniziale rapporto di reciproco rispetto se non proprio di amicizia, è arrivato allo scontro diretto con il fuoriclasse di Tavullia. E da qualche anno ormai tra i due non corre buon sangue.

Per ora nella classifica dei mondiali vinti, Valentino Rossi conduce 9-8 nei confronti del suo nemico Marc Marquez. Con una differenza non irrilevante: che mentre il Dottore si è ormai ritirato dalle competizioni, il fuoriclasse di Cervera è ancora in attività. Ed è probabile che senza il lunghissimo calvario causato dall’infortunio al braccio e dai problemi alla vista, Marquez avrebbe perlomeno eguagliato il suo rivale. Ora però Marquez spera di tornare a lottare per il titolo mondiale di MotoGP in questo 2023.

Il 30enne spagnolo ha raccontato l’ultimo travagliato anno in una docuserie, dal titolo ‘All in‘ che sarà disponibile sulla piattaforma streaming Amazon Prime Video a partire dal 20 febbraio nella quale per la prima volta Marquez si mette a nudo davanti alle telecamere. In occasione del lancio di questa serie il centauro iberico ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti alla conferenza stampa.

Valentino Rossi, l’ultimo attacco di Marquez scuote i tifosi

Un incontro in cui non poteva mancare un riferimento al rapporto tra lui e Valentino Rossi, che da idolo si è trasformato in acerrimo rivale dentro e fuori le piste di tutto il mondo. L’anno fatale è il 2015, quando i rapporti tra l’esperto fuoriclasse di Tavullia e colui che in quel momento era il giovane fenomeno del motociclismo mondiale si sono deteriorati una volta per tutte: Marquez ha affrontato l’argomento senza tirarsene indietro.

“Nella serie parliamo anche di Valentino Rossi perché è una cosa di cui non si può non parlare. Abbiamo parlato di lui come del resto di altri campioni, in primis Lorenzo e Pedrosa. Si fa riferimento a quel 2015 e si dice anche che adesso uno va a destra e l’altro va a sinistra“, ha chiarito il pilota spagnolo.

La nascita della rivalità più accesa nella storia della MotoGP ha una data e una circostanza precisa, il Gran Premio di Valencia del 2015. “Ho fato un errore entrando in una curva in modo sbagliato – ha ricordato Marquez – e l’ho colpito. Ho accettato la penalizzazione, ho ammesso l’errore e gli ho anche chiesto scusa ma lui in quel GP mi ha attaccato duramente, ha detto delle cose che non erano belle per uno sportivo, cose che come persona non ho capito in quel momento”.

Prima di quell’episodio, i due si erano avvicinati per via della morte di Luis Salom al Montmelò: “Abbiamo riallacciato un po’ i rapporti, c’era di nuovo rispetto tra di noi, era una relazione cordiale“. Poi però i rapporti si sono completamente interrotti nel 2018. “Da quel momento – ha precisato Marquez – mi sono detto: ‘basta, non voglio sapere più niente di questa persona’”.