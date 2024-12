Gianmarco Tamberi lo ha fatto davvero, gesto eclatante davanti a tutti

L’istrionico campione azzurro ne ha ‘combinata’ un’altra delle sue: stavolta le prove vengono da un video sul suo profilo Instagram

Fuoriclasse, ma discusso. Campione, ma divisivo. Non è certo un personaggio sempre facile da comprendere (e quindi da amare incondizionatamente) Gianmarco Tamberi, l’olimpionico di Tokyo 2020 nella specialità del salto con l’asta. Mai diplomatico in alcuna delle sue dichiarazioni, e men che meno capace di comportamenti ‘ruffiani’, atti a cercare l’approvazione unanime del pubblico, il ragazzo di Civitanova Marche è sempre sulla bocca di tutti.

‘Colpa’, o merito, di alcuni atteggiamenti certamente non comuni, come le sfrenate esultanze, sempre diversa una dall’altra, che lo hanno reso un personaggio talvolta addirittura inviso ai suoi stessi connazionali. Plateale, sempre al centro dell’attenzione, ma anche molto critico verso se stesso e in generale fin troppo (secondo alcuni) attento ad aggiornare i tifosi di qualunque cosa faccia nella sua vita, il saltatore ha raggiunto il culmine di questo tipo di atteggiamenti proprio nella kermesse olimpica di Parigi 2024.

La cronistoria, quasi minuto per minuto, dei suoi malesseri fisici prima delle eliminatorie del salto in alto (dalla colica renale alla febbre fino allo sputare sangue la mattina della gara) hanno fatto discutere. Così come la sua decisione di prender parte comunque alla competizione nonostante fosse evidente che non fosse in condizione di gareggiare.

L’avventura parigina di Tamberi era già iniziata con un segno premonitore tutt’altro che positivo: durante la cerimonia di apertura, svoltasi lungo la Senna, il campione aveva smarrito la fede nuziale nel fiume. Un episodio, anche questo, che aveva scatenato un buon numero di polemiche.

Sempre dal suo profilo Instagram – mai social fu più utilizzato per condividere con i suoi fans tutti i passi della sua carriera e non solo – il marchigiano ha postato un video in cui mostra come fare per non incorrere nel rischio di perdere una seconda volta l’amato simbolo della sua unione con la moglie Chiara Bontempi.

Tamberi si è mostrato intento a legare attorno all’anello diversi giri di nastro adesivo, per esser sicuro che lo stesso resti sempre incollato al suo anulare. Un gesto ‘estremo’, anch’esso plateale, che il campione, tanto per cambiare, ha condiviso col mondo.