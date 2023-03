Vlahovic ha trovato l’amore? Il messaggio social è un indizio. Nonostante il momento c’è chi confida nel riscatto del bomber slavo

Non è un periodo facile per Dusan Vlahovic. Il 23enne centravanti serbo sta attraversando il periodo più buio della sua ancor breve carriera. A distanza di oltre un anno dal suo discusso trasferimento alla Juventus, che per strapparlo alla concorrenza versò nelle casse della Fiorentina una cifra superiore ai 70 milioni di euro, c’è già chi parla di vero e proprio bidone rifilato dal presidente viola Rocco Commisso alla Vecchia Signora. Dell’implacabile e prolifico centravanti ammirato nella sua quadriennale esperienza in riva all’Arno si sono progressivamente perse le tracce.

I numeri, del resto sono impietosi: in questa stagione iniziata a metà agosto dello scorso anno, il giovane centravanti di Belgrado ha realizzato solamente dieci gol: otto in campionato, uno in Champions e un altro in Europa League. Un bottino a dir poco magro per un bomber di razza come Vlahovic, che in un anno e mezzo a Firenze aveva violato la porta avversaria per ben 38 volte.

Ma come spesso accade, il passaggio da una piazza calda ma non abituata a lottare per grandi traguardi a un’altra che gioca e compete esclusivamente per la vittoria può stravolgere l’equilibrio di un giovane grande talento. E questo è accaduto a Dusan Vlahovic che nelle ultime gare ha dato segnali evidenti di una crisi che l’ex viola non riesce a superare.

Vlahovic, arriva il conforto dell’ex Miss Italia: “Lo invidio molto”

E proprio nel momento più difficile, Vlahovic scopre di poter contare sul sostegno di una sua tifosa davvero speciale, l’ex Miss Italia Carolina Stramare. Ventiquattro anni, conduttrice tv e soprattutto modella e influencer, la bellissima Carolina si schiera decisamente a fianco di Dusan, con il quale peraltro secondo certi esperti di gossip esisterebbe da tempo una sorta di tenera amicizia se non qualcosa di più.

In un’intervista rilasciata qualche ora fa, la modella ligure difende a spada tratta il suo quasi coetaneo Vlahovic: “È un momento no che probabilmente doveva arrivare. Ha avuto grandi successi a Firenze e poi quando è arrivato alla Juventus si è ritrovato a vivere una realtà nuova, diversa, che probabilmente non si aspettava nemmeno lui. Da un giorno all’altro si è ritrovato a Torino, a giocare per la Juventus. La sua vita è stata stravolta. Ho visto il cambiamento nel giro di pochi giorni”.

La Stramare, per la cronaca, è un’accesa tifosa bianconera: “L’hanno prelevato da Firenze e trasportato a Torino, con i tifosi della Fiorentina che cercavano di affossarlo. La pubalgia? Ne soffriva già in passato, ma lui a stare fuori non ci pensa nemmeno. Vuole sempre dare di più perché lui è serbo, è un duro. Dusan tiene molto alla Juventus e l’ho sempre invidiato sotto tanti aspetti. Gli invidio la concentrazione, il suo voler arrivare all’obiettivo. È molto grato di quello che ha conquistato e non ha alcuna intenzione di lasciare la Juventus a giugno”.