Ultim’ora Elisabetta Canalis: c’è la conferma ufficiale, mazzata tremenda

Arriva la conferma di quello che molti temevano: la vita di Elisabetta Canalis è cambiata all’improvviso e nessuno può tornare indietro

Che cosa hanno in comune Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia? Sono state le due Veline più famose della storia di Striscia la Notizia, hanno condiviso un’amicizia ventennale ora rotta e hanno una figlia. Ma entrambe hanno anche sposato un americano e ora sono single.

Ormai non sono più solo indiscrezioni, perché ora parlano le carte: Elisabetta ha deciso di divorziare dal chirurgo americano Brian Perri, sposato nel 2014, e le pratiche sono già state avviate.

Una bomba, per quello che diventa il divorzio dell’anno, sganciata dalla rivista People e confermata da Tgcom24. In particolare il magazine americano, che dice di aver visionato i documenti, spiega come le cause dell’addio sarebbero da attribuire a differenze inconciliabili e quindi i i due avrebbero già preparato i documenti della separazione.

Secondo le carte, l’ex coppia avrebbe chiesto l’affidamento congiunto della figlia, Skyler Eva, 7 anni, e la Canalis al momento non avrebbe avanzato alcuna richiesta di mantenimento.

Intanto ha deciso, almeno per ora, di continuare comunque a vivere in California per non stravolgere la vita della figlia e i suoi rapporti. Semplicemente da qualche settimana si è trasferita in un nuovo appartamento nel quale in questi giorni ospita la madre che dalla Sardegna l’ha raggiunta per darle supporto.

Ultim’ora Elisabetta Canalis, la crisi è cominciata la scorsa estate

Qualche settimana fa Elisabetta Canalis era stata ospite di Alessandro Cattelan e ha parlato di tutto. Della sua vita a Los Angeles e di quanto sia bello per lei uscire di casa a far la spesa in tuta. Di Skyler Eva che cresce e dei suoi prossimi progetti. Ma non un accenno alle voci di crisi con il marito, Brian Perri.

Come sempre però a parlare erano i social e il chirurgo americano è sparito da agosto. L’ultima foto insieme, una vacanza con la piccola di casa. Poi silenzio assordante mentre lei ha postato immagini dei suoi molti viaggi in Italia, delle sfilate di moda alle quali non manca mai , della figlia alla quale di recente ha anche regalato la maglia di Cristiano Ronaldo al Manchester United.

Di Brian invece nessuna traccia, ma in fondo lo raccontava già il settimanale Nuovo lo scorso ottobre e ora c’è la conferma, Elisabetta Canalis e Brian Perri si sono conosciuti nel 2012, in occasione di un party a Halloween. Dalì è cominciata una bella storia d’amore e nell’estate del 2014 sono convolati a nozze ad Alghero, città natale della showgirl. Ancora poco tempo dopo ed Elisabetta è anche diventata mamma di Skyler Eva, che oggi ha 7 anni.

Nei primi anni con Brian, anche per stare più vicina alla figlia, Eli ha rallentato nettamente i suoi impegni lavorativi sposando solo quelli come testimonial. Ma ora che Skyler Eva sta crescendo, i suoi viaggi intercontinentali sono diventati frequenti e non solo per ragioni di sponsor. In più non ha mai nascosto la sua volontà di tornare a vivere in Italia. E ora i tempi sembrano maturi per sposare l’idea.

C’è già un nuovo uomo nella vita di Elisabetta? I sospetti su un collega di ring

Non necessariamente c’è un altro uomo di mezzo. Però intanto un paio di settimane fa quando lei è tornata in Italia per la Milano Fashion Week è stata sorpresa con Georgian Cimpeanu (15 anni meno di lei), campione del mondo e istruttore di kickboxing italiano di chiare origini rumene. I due si conoscono da tempo. Si sono allenati insieme sia a Los Angeles che a Milano e hanno anche postato alcuni video insieme mentre lo facevano.

Ma qui è il discorso pare diverso: erano anche insieme alla sfilata del marchio Diesel e poi, come dimostrano alcune immagini pubblicate da “Chi” sono anche stati a cena con una coppia di amici in un noto ristorante meneghino.

Poi i due sono stati anche fotografati mentre entravano dallo stesso portone di un palazzo che ospita l’ex Velina in questi giorni. Dal ristorante erano usciti prendendo due taxi differenti che però li hanno scaricati nello stesso posto. Georgian è arrivato poco dopo di lei e poi si è intrattenuto tutta la notte, come racconta la rivista. Ed Eli è anche andata ad allenarsi nella palestra del campione che pratica la sua stessa passione, la kickboxing. Il resto ce lo racconterà il tempo.