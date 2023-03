Dani Alves, la durezza della vita in carcere: le ultime sul processo. Il quarantenne campione del Barcellona è accusato di violenza sessuale da una ragazza

Un’esistenza stravolta in un solo istante. Una vita condotta all’insegna del lusso e del benessere che in un attimo è stata letteralmente spazzata via. Questo è accaduto a Dani Alves, quarantenne centrocampista del Brasile e del Barcellona che dall’oggi al domani si è ritrovato rinchiuso nella cella di una prigione a causa della gravissima accusa formulata da una ragazza che ha sporto nei suoi confronti la denuncia per presunta violenza sessuale. Un reato gravissimo, consumato a quanto pare nei bagni di un noto e molto frequentato locale di Barcellona.

E così, in seguito ai primi riscontri raccolti dai magistrati, Dani Alves è stato messo agli arresti e tradotto nel carcere di Brians 2 dove si trova ormai da quasi due mesi. Il ricorso per la sua scarcerazione, presentato dai legali che lo assistono in questa vicenda, è stato peraltro respinto dal Tribunale di Barcellona. L’esterno blaugrana dovrà rimanere in prigione fino al processo che sarà celebrato tra qualche settimana.

Uno scenario a dir poco deprimente per Alves che negli ultimi giorni ha visto anche naufragare il suo matrimonio. La moglie Joana Sanz, dopo averlo sostenuto e appoggiato all’inizio di questa vicenda, ha deciso di troncare la relazione nel momento stesso in cui il capitano della Selecao ha ammesso di aver avuto un rapporto con la giovane che lo ha poi denunciato. Rapporto che, continua a ripetere con fermezza Alves, è stato consenziente.

Dani Alves, ultime notizie dal carcere: il rapporto con i detenuti