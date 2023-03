Grave lutto nel mondo dello sport: se ne va a soli 30 anni, tifosi sotto shock

È giunta una tragica notizia proveniente dal mondo dello sport: un rilevante atleta di grandissimo spessore è scomparso a soli trent’anni

Si dice che siano sempre i migliori ad andarsene. Forse non è esattamente così che funziona, ma purtroppo è capitato spesso che persone di grandissimo spessore, in grado di lasciare il segno fino in fondo, abbiano perso la battaglia più importante della loro vita fin troppo presto.

Soltanto pochi mesi fa, ad esempio, ci ha lasciati a 58 anni un uomo con la u maiuscola come Gianluca Vialli. Esempio gigantesco di forza d’animo, come testimoniavano i suoi sorrisi che si potevano ammirare anche nei momenti più difficili. Una scomparsa che definire triste è pochissimo, perché all’ex bomber di Juventus e Chelsea – tra le altre – volevano bene tutti in un modo o nell’altro. Ma quel maledetto tumeore al pancreas, alla fine, è riuscito ad avere la meglio.

Poco prima avevamo detto addio anche ad un’altra leggenda del calcio, il re di tutti i re. Il riferimento, ovviamente, è ad Edson Arantes do Nascimento, noto semplicemente come Pelé. Colui che veniva considerato un po’ il padre dello sport più amato al mondo. Alla veneranda età di 82 anni si è concluso il suo magnifico percorso di vita, che sarà d’ispirazione per ogni bambino che vorrà dare qualche calcio ad un pallone. Ma sfortunatamente le notizie inerenti alle morti degli sportivi non finiscono qui. In questo caso ci spostiamo nell’universo dello sci freestyle, col russo Pavel Krotov scomparso tragicamente nelle scorse ore a soli trent’anni. È stato il vincitore nella gara a squadra e bronzo individuale durante i Mondiali del 2021. Inoltre, era membro della squadra nazionale dal 2021 e ha pure partecipato ai Giochi Olimpici del 2014 e del 2018.

Sci freestyle, morto a trent’anni il russo Pavel Krotov: il motivo è sconosciuto

Insomma, di talento ne aveva eccome e non poter più assistere alle sue gesta è senza dubbio un dispiacere molto grande, a maggior ragione per chi segue appassionatamente lo sci freestyle. Le cause di questo evento terribile sono ancora sconosciute.

A renderlo noto ci ha pensato la Federazione Russa di freestyle, che ha rilasciato questo messaggio toccante: “Molte persone ricordano Pavel come una persona gentile, comprensiva e coraggiosa. Il team della Russian Freestyle Federation esprime le sue profonde e sincere condoglianze alla famiglia, ai parenti e ai colleghi di Pavel Krotov“. Parole che testimoniano come Krotov fosse anche una persona di valore dal punto di vista umano. Qualità dentro e fuori dal campo, un qualcosa di fondamentale che però è sempre più raro ormai al giorno d’oggi. E diversi tifosi lo apprezzavano tanto per questo. Buon viaggio Pavel.