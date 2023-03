MotoGP, Enea Bastianini sui social: “Tornerò più forte” | I commenti incredibili degli avversari

Il motomondiale è cominciato in salita per Enea Bastianini. L’infortunio nella sprint race ha costretto il pilota Ducati a saltare la gara inaugurale della Moto GP. Tantissimi i messaggi per il romagnolo.

La stagione 2023 del Motomondiale ha preso il via nel weekend appena trascorso. Sul circuito di Portimao è ripartita la caccia al titolo mondiale per la massima competizione motoristica a due ruote.

Quello andato in scena è stato un fine settimana caratterizzato da diverse polemiche e, soprattutto, da diversi infortuni che hanno coinvolto diversi piloti. Il primo fine settimana di gara, comunque, si è concluso seguendo la scia della scorsa stagione. A vincere il Gran Premio del Portogallo, infatti, è stato il ducatista Francesco “Pecco” Bagnaia. Il campione del Mondo in carica è stato praticamente perfetto nella gara inaugurale. Un successo che lo ha portato al primo posto della classifica piloti del Mondiale con 37 punti all’attivo in virtù dei 25 punti conquistati nella gara classica e dei 12 dovuti al successo nella sprint race di sabato.

Moto GP, che attacco a Marc Marquez

Il primo weekend di gara ha visto anche una serie innumerevole di incidenti che ha posto l’attenzione sulla bontà delle novità che sono state introdotte in questa stagione, come ad esempio la Sprint Race che, di fatto, ha preso il posto, nel primo GP della stagione, della consueta sessione di qualifiche. Proprio nel corso della gara sprint, si è verificato l’incidente che ha visto coinvolto Enea Bastianini. Il pilota della Ducati, infatti, in seguito alla caduta ha riportato un problema alla spalla che gli ha impedito di prendere parte alla prima gara della stagione. Anche nella gara “classica” si sono verificati degli incidenti abbastanza gravi. In tal senso, ha fatto discutere molto quello che ha visto coinvolto Olivera e Marc Marquez che ha causato l’impatto. Lo spagnolo non ha calcolato al meglio la traiettoria e ha colpito in pieno il pilota portoghese. I piloti e gli appassionati si sono scagliati contro Marquez che, comunque, ha chiesto scusa ad Olivera.

Moto GP, Bastianini: “Tornerò più forte!”

Enea Bastianini, come detto, non ha preso parte alla gara inaugurale del Motomondiale 2023. L’infortunio alla spalla, rimediato nel corso della Sprint Race del sabato, si è rivelato più grave del previsto. Il pilota romagnolo, però, ci ha tenuto a rassicurare tutti con un post pubblicato su Instagram. Nello scatto il pilota classe 1997 presenta una fasciatura molto importante che gli immobilizza il braccio destro.

Bastianini ha accompagnato la foto con un “Tornerò più forte!” che rassicura i tifosi e anche i suoi “avversari”. A proposito, sono diversi i messaggi che gli altri piloti della Moto GP hanno rilasciato nella sezione commenti del post. Sono, Bagnaia ed Espargaro hanno commentato con un “Forza Bestia“. Emoticon raffiguranti un braccio ad evidenziare il bicipite, invece, è il messaggio rilasciato da Marc Marquez.