Paola Egonu, quel sospetto dietro l’addio: “Inutile negarlo”

Paola Egonu a breve potrebbe tornare in Italia dopo l’esilio, volontario, in Turchia. Manca la forma ma le polemiche già decollano.

L’opposto italiana del VakifBank avrebbe quindi deciso di compiere il grande passo, ovvero vestire nuovamente la maglia di una squadra della massima serie italiana. Manca ancora la firma ma l’azzurra dovrebbe presto siglare un contratto con la Vero Volley Milano della presidente Alessandra Marzari. Un colpo che potrebbe cambiare le sorti del campionato.

Giocatrice di livello assoluto, Paola Egonu spesso è finita nel mirino per le sue esternazioni lontano dalla rete di pallavolo, in primis sul razzismo. L’opposto infatti non si è mai tirata indietro quando ha dovuto raccontare alcune disavventure subite a causa del colore della sua pelle, lei nata a Cittadella il 18 dicembre 1998.

Dopo i mondiali dello scorso ottobre, parlando col suo agente, Egonu si era sfogata, immortalata in un video che aveva fatto impazzire i social.”Non puoi capire, mi hanno chiesto perché sono italiana. Ogni volta vengo presa di mira – aveva detto -, fa male essere attaccata perché io ci metto sempre il cuore e non manco mai di rispetto. Spero di essere ancora un punto di riferimento per la Nazionale, ma vorrei avere un’estate libera per staccare. Mi fa ridere pensare di aver letto persone che mi hanno chiesto perché sono italiana e mi chiedo perché io rappresento persone del genere”, aveva sentenziato Egonu. Ora il ritorno in Italia, no senza i soliti rumors, decisamente poco eleganti.

Egonu e le accuse: torna in Italia perché mandata via dalla Turchia

Inutile girarci attorno, Egonu secondo molti starebbe per rientrare in Italia, accettando la corte della Vero Volley Milano, perché diventata poco gradita a Istanbul. “La rappresentazione è importante. Ma anche la realtà.

E quando si parla di Paola Egonu, da un paio d’anni a questa parte le due cose non sempre coincidono. A volte stridono. Il più, sono fuorvianti. Le ultime notizie la danno di ritorno in Italia dopo un solo anno a Istanbul. Il VakifBank allenato dal modenese Giovanni Guidetti non eserciterà l’opzione di rinnovo del contratto e l’ha, elegantemente ma inequivocabilmente, messa alla porta”, scrive oggi il Foglio. “Ci ha provato più volte il suo procuratore a far cambiare idea al club turco ma senza successo e quando il Vero Volley Milano l’ha saputo ha messo sul piatto un ricco contratto e il definitivo approdo in città. Così dal prossimo anno la Monza di Orro e Sylla, sarà la Milano di Egonu”, aggiunge il giornale diretto da Claudio Cerasa.

A provare a dare una spiegazione dell’addio di Egonu dopo un solo anno è il suo allenatore, Giovanni Guidetti. “Non c’è un unico fattore: Paola è straordinaria, molto intelligente e mi sento fortunato ad allenarla. Ma probabilmente il VakifBank non è l’ambiente ideale per lei. Ci sono giocatori che vanno bene per certe realtà e altri per altre”, afferma il tecnico della squadra turca. “Inutile negare che la trattativa sia in corso, stiamo aspettando una sorta di formalizzazione che arrivo dal Vakif”, ha affermato Alessandra Marzari, presidente della Vero Volley Milano.

Egonu e le parole a Sanremo

Paola Egonu è stata una delle co-presentatrici dell”ultima edizione del festival di Sanremo, dove non ha rinunciato ad esporre il suo pensiero. “L’Italia è un Paese razzista ma sta migliorando. Non voglio fare la parte della vittima ma dire semplicemente come stanno le cose”, ha detto Egonu in conferenza stampa. “Il monologo l’ho scritto io facendomi aiutare dagli agenti. Ho voluto potermi raccontare a 360 gradi”, ha rivelato l’azzurra in conferenza stampa all’Ariston.