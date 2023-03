Wanda esagera a letto: l’intimo è minuscolo

Wanda Nara lascia tutti senza parole. La modella argentina ha sorpreso i fan con uno scatto da urlo. Tantissime le reazioni dei followers pervenute sotto al post pubblicato poche ore fa

Wanda Nara non smette mai di sorprendere i propri followers. La modella argentina continua ad illuminare le giornate dei propri fan attraverso i suoi post che pubblica a cadenza quotidiana su Instagram.

La soubrette sudamericana è tra le più seguite della nota piattaforma fotografica. Si potrebbe quasi parlare di una sorta di plebiscito, un affetto totale che, di fatto, travolge la Nara. La modella, infatti, è seguita da oltre 16 milioni di followers. Un numero elevatissimo che, però, non lascia più di tanto sorpresi se si tiene conto della caratura di Wanda Nara. La modella è un personaggio a tutto tondo che riesce sempre a catalizzare tantissime attenzioni su di sé, anche perché difficilmente passa inosservata.

Wanda Nara, lo “strano” rapporto con Mauro Icardi

La “liason” tra Wanda Nara e Mauro Icardi è stata tra le più chiacchierate degli ultimi anni. La storia d’amore ha avuto un’attenzione mediatica molto importante anche per via del fatto che la coppia argentina ha “raccontato” le proprie vicende attraverso i social. Molto clamore, ad esempio, c’è stato quando, ad Ottobre 2021, Wanda Nara e Mauro Icardi hanno vissuto un particolare momento di rottura. La vicenda, scoppiata a causa di un presunto tradimento commesso dall’allora attaccante del PSG, rientrò nel giro di poco tempo. La stessa cosa, però, non è avvenuta la scorsa estate quando la coppia ha deciso di separarsi. Una separazione durata poco, però. Nel giro di pochi mesi, infatti, Icardi è tornato a comparire nei post presenti sul feed della modella argentina. Qualche giorno fa la stessa Nara ha postato uno scatto in compagnia di Icardi con la descrizione “Lo amo”, parole che, di fatto, fugano ogni dubbio.

Wanda Nara da sogno: sul letto solo in intimo

A lasciare senza dubbi, anzi, senza parole, comunque, sono i post che vedono protagonista la stessa Nara. La modella argentina riesce ogni volta a lasciare senza fiato i propri followers. Sono diversi, in tal senso i “mi piace” e i commenti pervenuti sotto alla foto che la soubrette ha pubblicato solo qualche ora fa.

Il post, che ha ricevuto un numero considerevole di like e una marea di commenti da parte degli utenti, vede la Nara distesa sul letto mentre indossa un completino intimo di colore bianco.