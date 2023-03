Fontecchio batte tutti, il record lascia senza parole gli italiani

Sono scese ancora una volta in campo le franchigie della NBA per gli ultimi scampoli di regular season. Fontecchio ha giocato un gran match che, però, non è servito a dare la vittoria ai suoi Jazz

La compagine di Utah, infatti, è stata sconfitta dalla squadra che vanta attualmente il record migliore non solo della Eastern Conference ma di tutta la NBA: i Milwaukee Bucks con il punteggio di 116-144.

Nella notte sono scesi in campo anche i Golden State Warriors di Stephen Curry e Klay Thompson. La squadra di San Francisco si è resa protagonista di una partita al cardiopalma. Nell’ultimo quarto gli attuali detentori dell’anello compiono una vera e propria impresa superando i Philadelphia 76ers ancora orfani di Harden ma con un Joel Embiid tirato a lucido: per lui 46 punti, 9 rimbalzi e 8 assist.

Fontecchio ingrana, i Jazz no: i Bucks espugnano Salt Lake City

Dopo quella contro Portland arriva un’altra sconfitta per gli Utah Jazz. La franchigia di Salt Lake City deve ancora rinunciare a Clarkson e Sexton e contro i Milwaukee Bucks non è stata mai in partita. I Bucks sono saldamente al comando della Eastern Conference e sembra non vogliano fermarsi per arrivare in piena forma ai playoff che partiranno il 15 aprile.

Nella sconfitta contro i Bucks, però, c’è stato un protagonista inaspettato. Si tratta di Simone Fontecchio schierato per la terza volta nel quintetto iniziale. L’ex giocatore di Olimpia Milano e Virtus Bologna si è destreggiato contro la migliore formazione di questa NBA risultando come miglior realizzatore dei Jazz. Fontecchio contro i Bucks ha fatto registrare il suo record di punti in NBA: 26 in poco più di 25 minuti. Fontecchio porta a casa un’ottima percentuale realizzativa con un 9/16 dal campo (5/9 da due e 4/7 da tre), accompagnata dal 100% in lunetta con quattro tentativi messi a segno su quattro.

Ultimi scampoli di Regular Season: i Lakers provano ad evitare i play-in

Milwaukee ha consolidato la sua leadership a est contro i Jazz e i Celtics seguono la scia battendo agilmente gli Indiana Pacers nel segno di Jayson Tatum e Jaylen Brown, autori rispettivamente di 34 e 27 punti.

Successo importante per i Lakers di LeBron James e Anthony Davis che superano Oklahoma City Thunder 116-111. AD è il miglior realizzatore dei gialloviola con 15/21 dal campo e trascina, così, la sua squadra verso un buon piazzamento. Cade a sorpresa in casa Dallas contro Charlotte. Ai texani non basta un Doncic da 34 punti, 10 rimbalzi e 8 assist; playoff a rischio, dunque, per i Mavericks che dall’arrivo di Irving stentano e non poco. Vittorie anche per i Memphis Grizzlies, Chicago Bulls, Toronto Raptors, Washington Wizards e Sacramento Kings.