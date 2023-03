Formula 1, salta tutto: svanisce un grande ritorno

Sembrava davvero possibile, anzi, stavolta pareva proprio tutto fatto ed invece i tifosi della Formula 1 resteranno dispiaciuti.

Di novità, negli ultimi tempi, ce ne sono certamente state in Formula 1. Ormai gli appassionati ci avevano persino fatto la bocca, un mondo già spettacolare di suo, ma con tantissimi cambiamenti in poco tempo. Basterà pensare che solo due anni fa, le vetture erano diverse e con esse i regolamenti, ma anche il calendario non era mai stato così fitto. La voglia di F1 invece, ha praticamente invaso tutto il mondo ed oggi, abbiamo persino tre gare tutte negli USA.

Per non parlare degli esordienti. Poco più di un anno fa, la Haas per motivi extra sportivi, doveva dire addio ai due Mazepin, papà ed anche figlio pilota, ributtando nella corsa, Magnussen. Oggi invece, ben tre scuderie hanno scelto degli esordienti, con il Circus pronto a dare spazio a nomi nuovi. Non tutto però, va per il meglio ed infatti una cosa preannunciata, non si farà.

Formula 1, gli appassionati ci speravano

C’era una possibilità che per molti mesi si era paventata e cioè quella dell’ingresso di una nuova scuderia in F1. Che fosse con una collaborazione o facendo aumentare il numero di piloti a 22, quello non era importante, ma naturalmente si erano fatte ipotesi anche su quello. L’ultima trattativa invece, aveva visto anche la Red Bull al centro di un interesse di chi, a quanto pare, vorrebbe ora rinunciare: la Porsche.

Chi ama i colpi di scena, dovrà accontentarsi di un possibile scambio di scuderia tra Leclerc ed Hamilton, ma niente Porsche nei prossimi anni. Nulla almeno, per l’annunciato anno che doveva essere il 2026 e la casa tedesca spiega tutto con una nota: “Il Motorsport sarà sempre l’essenza della nostra identità di marca. La Formula 1 resta una serie interessante per noi, tuttavia, è nel WEC, IMSA e in Formula E che vogliamo lottare per vincere. Questa è la nostra tradizione e resta la nostra principale attenzione”.

Infatti, effettivamente la casa di Stoccarda, la F1 l’ha toccata in passato, pur non dando il nome a nessun team per tantissimo tempo. Ha gareggiato però, dal 1958 al 1964, per poi diventare della McLaren negli anni Ottanta, prima di riprovarci nel 1991. Il team fornito si chiamava Footwork Arrows, ma non ottenne i successi desiderati. Da allora, non c’è più stato avvicinamento come in questi anni, da parte della Porsche che poi è stata accostata anche a McLaren e Williams, per il rientro. Ma a quanto pare, non ci sono ancora le condizioni desiderate.