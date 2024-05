MotoGP, nuovo colpo di scena: soluzione Vale Rossi per il 2025

Un nuovo ed importante colpo di scena arriva nel mondo della MotoGp, la soluzione porta al nome di Valentino Rossi: gli ultimi aggiornamenti su Marc Marquez

Quello di MotoGP è un mondiale ancora tutto aperto e che vede come assoluto protagonista Jorge Martin. Il pilota iberico ha già in mente quali sono i suoi obiettivi: ovviamente quello di vincere il campionato del Mondo e cercare di ritagliarsi uno spazio per la prossima stagione alla Lenovo Ducati. Non sarà assolutamente facile visto che c’è un certo Marc Marquez pronto a rovinargli la festa. Una vera e propria lotta tra i due che continuerà fino al termine di questa stagione.

Nel frattempo, però, in questi ultimi giorni non si sta parlando d’altro se non proprio del prossimo futuro dei due fenomeni ispanici. Per Martin c’è molta incertezza, mentre Marquez, invece, ha fatto chiaramente capire che le sue intenzioni sono quelle di far parte di un team factory nel 2025.

Nel caso in cui la casa di Borgo Panigale non dovesse dargli una chance c’è la possibilità che possa andare altrove. Dove? Magari al KTM pronta a proporgli una offerta a dir poco irrinunciabile. In questa vicenda, però, è spuntato nuovamente fuori il nome di Valentino Rossi. Ed il motivo è stato svelato.

Marquez come Rossi? Novità sul futuro del pilota

A fare il punto della situazione ci ha pensato lo spagnolo ‘Don Balon’. L’obiettivo di Marquez è quello di arrivare ad una moto importante per la prossima stagione, con la Ducati ufficiale nel mirino. Il team Pramac potrebbe però essere una valida opzione. Marquez inoltre sa benissimo di essere considerato una vera e propria “miniera d’oro” dal punto di vista del marketing, fermo restando che proprio gli sponsor rischiano di essere un ostacolo. Tanto è vero che si sta seriamente parlando di sostituire non solo la Red Bull, ma anche altri sponsor importanti dello spagnolo come Estrella Galicia, Samsung o Allianz affinché il catalano possa salire in sella che ha alcune concorrenze dirette.

La Ducati potrebbe giocare tutte le mosse possibili per cercare di convincerlo e fargli cambiare idea. Ed è per questo motivo che è spuntato fuori il nome proprio di Valentino Rossi. Il ‘Dottore’, infatti, nel corso del 2011 è stato protagonista di una situazione del genere che fece davvero molto rumore.

Cosa successe in quegli anni? In quella occasione Rossi era stato autorizzato a continuare a lavorare con i suoi sponsor cercando formule di armonizzazione. Si sono cercate delle possibili soluzioni in merito. Un qualcosa che potrebbe essere seriamente riprodotta a partire dal 2025. Ovviamente nel caso in cui dalla casa italiana si dovesse optare proprio per Marc Marquez.