Nadal, l’ultimo annuncio gela i tifosi: “Questa è la verità”

Persino lui è in grado di deludere il pubblico, il campione del tennis Rafa Nadal è costretto a rinunciare e lo spiega in prima persona.

Ha vinto letteralmente tutto, finendo per essere il vero antagonista di un colosso come Roger Federer per tantissimi anni. Ed oggi, dopo esser passato per il primo posto al ranking mondiale e vinto 92 titoli, anche lui inizia a sentire il peso dell’età. Lo spagnolo, Rafael Nadal Parera, o semplicemente Rafa, va per i 36 anni e qualcosina indietro, è costretto a lasciarsela.

Sicuramente il catalano è il primo a dispiacersi quando deve dare una brutta notizia ai tifosi, ma appunto, gli imprevisti capitano a tanti atleti e soprattutto in questo sport, è fondamentale sentirsi al 100% prima di una competizione. Invece, oggi praticamente Nadal fa il percorso inverso di Novak Djokovic che di recente ha fatto impazzire i tifosi annunciando il ritorno.

Nadal, annuncio che gela i tifosi: non ci voleva

Gli appassionati di tennis e quelli che in particolare amano il fortissimo classe ’86, davano ormai per scontata la presenza di Rafa Nadal agli scontri del Monte Carlo Masters 1000, in programma tra il prossimo 9 e 16 aprile. Lo spagnolo tra l’altro li ha vinti per undici volte ed ovviamente, avrebbe voluto partecipare, ma non sarà così questa volta.

Nadal ha preferito rilasciare le sue dichiarazioni nella terra natale, dopo la conclusione di un evento della sua Fondazione, che si è tenuto a Palma di Maiorca, a pochi passi dalla sua cittadina natale: Manacor. “Non posso confermare che giocherò a Montecarlo, le cose si vedono giorno per giorno. Preferisco dire tutto quando lo saprò davvero”, ha annunciato il tennista trentacinquenne.

A quanto pare, anche gli organizzatori del torneo ne sono rimasti colpiti, visto che già avevano annunciato la presenza di un atleta del suo calibro. “Rafa è stato il primo giocatore a confermare la sua presenza. Vuole giocare a Monaco e sta facendo di tutto per esserci protagonista in un torneo che ha vinto undici volte in singolare, otto consecutivamente tra il 2005 e il 2012″, ha commentato David Massey che dà ancora una speranza ai fan.

Lui però, fa capire che in così breve tempo non andrà incontro ad un possibile infortunio: “Non so da chi vengano queste informazioni, ma ovviamente se fosse vero lo confermerei ma purtroppo non posso confermarlo. Sto seguendo il mio corso e non so quando tornerò a giocare, questa è la verità. Sono in una fase di lavoro crescente ma non so quando tornerò”. Momento quindi molto delicato per il campionissimo spagnolo, che tiene col fiato sospeso i suoi molteplici tifosi.