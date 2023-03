Djokovic torna in campo, l’annuncio fa impazzire di gioia i sui tifosi. Il 36enne fuoriclasse serbo ha dovuto saltare i tornei di Indian Wells e Miami

Deluso, amareggiato, quasi certamente furioso, ma di certo non rassegnato. Anzi, Novak Djokovic è pronto a tornare in campo con ancora più rabbia e determinazione di prima. Il 36enne fuoriclasse serbo, vincitore di 22 tornei del Grande Slam, a causa dei rigidi divieti legati alla vaccinazione anti-Covid imposti dal governo degli Stati Uniti non ha potuto prendere parte ai due tornei ATP di Indian Wells e Miami.

E proprio a causa di questa assenza forzata Djokovic non ha potuto difendere il primo posto nel Ranking dall’assalto del diciannovenne spagnolo Carlos Alcaraz che vincendo il torneo di Indian Wells lo ha per il momento scalzato dalla prima posizione. Uno ‘sgarbo’ che ha stimolato una volta di più il fuoriclasse serbo, desideroso più che mai di riprendersi la vetta della classifica e il posto di miglior tennista del pianeta.

E visto che le porte degli Stati Uniti sono ancora sbarrate per chi come lui che ha deciso di non sottoporsi alla campagna di vaccinazione anti-Covid, l’unica strada da percorrere per riprendersi il primato nel Ranking è la partecipazione a tutti i tornei più importanti che si disputano in Europa. E il primo di questi eventi in rigoroso ordine cronologico è il torneo Masters 1000 di Montecarlo in programma sulla terra rossa dal 9 al 16 aprile.

Djokovic torna in campo a Montecarlo, l’annuncio fa impazzire di gioia i tifosi

Un torneo, quello monegasco, che lo scorso anno vide Djokovic scendere in campo da infortunato e uscire già al primo turno contro Davidovich. Un motivo in più per dare il massimo e puntare con decisione alla conquista del torneo. Montecarlo sarà dunque il più significativo banco di prova per il fuoriclasse serbo in vista di un mese di maggio decisamente ricco di impegni, tutti sulla terra battuta. Prima gli Internazionali di Italia al Foro Italico di Roma, poi il Roland Garros a Parigi.

Il vero, grande obiettivo di Novak in questa prima parte di stagione è proprio il grande torneo francese, il secondo Grande Slam del 2023. Il fuoriclasse belgradese in due occasioni si è aggiudicato gli Internazionali di Francia, nel 2016 e nel 2021. Lo scorso anno fu invece eliminato ai quarti di finale dal suo grande rivale, Rafa Nadal. Insomma, ci sono tutti i presupposti perchè Djokovic si prenda la sua poderosa rivincita.

Ma il primo step del percorso primaverile sulla terra rossa è il Masters 1000 di Montecarlo: tra due settimane Djokovic proverà a riprendersi quel primo posto nel ranking, magari battendo proprio colui che glielo ha sottratto. Ci sarà da divertirsi.