Rai, tutti contro Varriale: cosa succede allo sport in tv

Non è un buon momento per Enrico Varriale. Il giornalista Rai, dopo sei mesi di sospensione per una vicenda personale, è di nuovo nel mirino.

L’ex vicedirettore di Rai Sport infatti, al termine dello stop imposto da Viale Mazzini in seguito al processo per stalking intentato dalla sua ex compagna, ha chiesto di tornare in video.

Il già conduttore di 90′ Minuto infatti, secondo quanto scrive la Repubblica, aveva accettato di fermarsi, in cambio della possibilità di avere un proprio programma, una volta terminato lo stop. In particolare, scrive ‘fanpage.it’, Varriale si sarebbe rivolto al giudice del Lavoro, ipotizzando la possibilità di condurre una trasmissione in diretta, con collegamenti esterni, avendo in studio sia tifosi sia addetti ai lavori.

Come noto, il 27 marzo scorso Alessandra De Stefano ha lasciato la direzione di Rai Sport. Nessun commento da parte della diretta interessata, che si è limitata a parlare di motivi personali. Alessandra De Stefano ha rassegnato questa mattina le proprie dimissioni dall’incarico di direttrice di Rai Sport per motivi personali”, recitava appunto una nota di Viale Mazzini. Senza indugio, l’amministratore delegato, Carlo Fuortes, ha accettato le dimissioni di De Stefano, nominando il vicedirettore anziano di Rai Sport, Marco Franzelli, direttore ad Interim.

Dimissioni da Rai Sport: ad aprile le nuove nomine del Governo

De Stefano ha lasciato il vertice di Rai Sport a soli 18 mesi dalla nomina, fatto decisamente inconsueto dalla parti di Viale Mazzini. Come ricorda ‘calcioefinanza.com’, la firma napoletana faceva parte della Testata Giornalistica Sportiva Rai (TGS) già dal 1992. Tra gli altri record della De Stefano, anche la prima conduzione in rosa de “Il processo alla tappa”, programma cult di Sergio Zavoli. Ma perché i destini di Alessandra De Stefano e Varriale potrebbero avere qualcosa in comune?

Come vi abbiamo raccontato, la dimissionaria è stata ermetica sulle motivazioni del suo addio a Rai Sport. I rumors interni però sono cominciati a circolare subito. In primis, si è parlato della scelta di portare Lia Capizzi, noto volto Sky, alla Domenica Sportiva. Decisione che a molti in Rai non sarebbe andata giù. In secondo luogo, la ferrea volontà di Enrico Varriale di tornare in video, avrebbe evidenziato una sorta di incompatibilità tra i due colleghi. Il giornalista si è rivolto al Giudice del Lavoro, e laddove ottenesse successo in tribunale, nessuno potrebbe fermare il suo rientro nella rete pubblica.

Tra le voci che hanno circondato le dimissioni di Alessandra De Stefano, anche la volontà dell’ex direttrice, di anticipare quanto potrebbe avvenire ad aprile, quando ci saranno altre nomine nelle testate Rai. Tra gli altri, scadrà il mandato di Antonio Di Bella alla Direzione Approfondimento, ma a rischio ci sono anche le poltrone di Giuseppina Paterniti, alla direzione per l’Offerta Informativa, oltre che la presidente di Rai Com, Teresa De Santis e l’amministratore delegato Angelo Teodoli.