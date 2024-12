Atalanta, Gasperini: “Nel primo tempo salvati da Carnesecchi. Zaniolo è migliorato nel dinamismo”

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria di Cagliari. Di seguito le sue parole:

Oggi la sua squadra ha dimostrato solidità?

“Assolutamente, nonostante meno energie dovute al periodo duro. Solo Lookman mi è parso un po’ stanco. Sono contento di avere una panchina profonda, che il numero dei giocatori sia sempre quello”.

Zaniolo e Carnesecchi sono sempre più decisivi?

“Carnesecchi ci ha salvati nel primo tempo, nella ripresa ci siamo disposti meglio. Abbiamo trovato il goal con Zaniolo, è migliorato molto nel dinamismo, ma deve lavorare nella gestione del finale. Non ci possiamo permettere di risvegliare l’avversario”.

E’ stata la partita più complicata del periodo?

“E’ un segnale che ho un gruppo competitivo. Dobbiamo lavorare, ripeto, nella gestione del finale”:

Cosa non ha funzionato nel primo tempo?

“Attaccavamo in te, ma non riuscivamo ad essere pericolosi. Il Cagliari ha chiuso gli spazi e si è rivelato più pericoloso. Nel secondo abbiamo concesso meno e siamo riusciti a creare intensità. Dopo aver trovato il goal abbiamo contenuto l’avversario”.

Come sta Hien?

“Ha preso una botta alle costole. Vedremo gli esami nei prossimi giorni”.