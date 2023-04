Clamoroso Luka Doncic: lascia Dallas, c’è una nuova destinazione

Si avvicinerebbe alla fine l’avventura insieme di Luka Doncic e dei Dallas Mavs: il play sloveno potrebbe andare altrove

Sarà davvero difficile immaginare il classe ’99 sloveno, Luka Doncic, con una canotta diversa da quella dei Mavericks. Lo scenario invece, sembra proprio aperto alla realtà di fine stagione. Concluso il suo quinto anno con la divisa dei Mavsland, il ragazzo di Lubiana potrebbe guardarsi intorno in cerca di nuove avventure. Anzi, stando alle indiscrezioni, sarà proprio così.

Scoperto dal Real Madrid da giovane, il fortissimo play-guardia ha lasciato casa sua e la Union Olimpija per una delle maggiori potenze europee, giusto il tempo di avere una vetrina e poi il salto in NBA. Ma purtroppo, ora i Mavs sembrano star stretti al fenomenale Luka, che di talento ne possiede e che non è altrettanto seguito dalla squadra. In effetti, al momento, dopo 77 gare giocate, Dallas sarebbe fuori dai Play-off e se ci dovesse arrivare, non lo farebbe da favorita.

Pazzesco a Dallas: Luka Doncic pronto all’addio

Ora, bisognerà capire cosa cerca lo sloveno, se un ingaggio migliore o un team che gli consenta davvero di vincere. A cercarlo, ci sarebbero i Thunder. Loro vogliono tornare ad essere grandi e si vocifera che possano lasciare ai Mavs una scelta nei prossimi Draft, più un cestista., purché non sia Shai Gilgeous-Alexander. Ma in Texas, c’è già chi immagina l’arrivo di uno tra Barrett, Quickley e Grimes perché a scambiarli potrebbero essere i Knicks. A quanto pare, questa è una delle destinazioni più vicine alle possibilità future per Doncic.

Attenzione agli Utah Jazz. Certo, non è quella una compagine che sta vincendo negli ultimi anni, di fatto farebbe gola avere un campione proprio come il ventiquattrenne, scambiando uno o due giovani interessanti, il che farebbe piacere a Dallas. Ma Luka accetterà di andare in una squadra che rischia di dargli le stesse flebili speranze dei Mavericks per il titolo?

Ed allora, c’è ancora una prospettiva che si apre, se quelle citate fino ad ora non dovessero bastare i fan ed anche al campione degli Europei in Turchia del 2017. Nessuna destinazione ancora decisa, ma un nome legato al suo futuro. Quale? Quello di Victor Wembanyama. Fa riflettere il fatto che qualcuno possa finalmente arrivare ad un prospetto pazzesco come il francese, per poi cederlo, ma quella pedina così importante, non può essere sprecata. Infatti, non è detto che chi prenderà il classe 2004 non lo ceda subito per un campione già affermato. E Doncic sembrerebbe essere proprio sul mercato.