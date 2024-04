Ultim’ora Marcell Jacobs, tifosi col fiato sospeso: cosa sta succedendo

La notizia su Marcella Jacobs lascia tutti i suoi tifosi con il fiato sospeso: ecco cosa sta accadendo

Tra pochi mesi verrà dato il via alle tanto attese Olimpiadi di Parigi ed è già partito il countdown che ci porterà all’accensione della fiamma olimpica che darà il via ai Giochi, pronti a regalarci ancora una volta tantissime emozioni e gradite sorprese.

Per quanto riguarda l’Italia, i tifosi sperano di poter vedere ancora una volta gareggiare Marcell Jacobs che a Tokyo fece sognare tutto il popolo azzurro conquistando l’oro olimpico nei 100 metri piani e nella staffetta 4×100 metri. Un’impresa che è rimasta nelle menti e nel cuore dei tifosi azzurri che non vedono l’ora di rivedere il loro campione all’opera.

Tuttavia, proprio riguardo la presenza di Jacobs alle prossime Olimpiadi è arrivata una notizia dell’ultim’ora che non lascia fare sonni tranquilli ai tifosi del campione Olimpico. Jacobs, infatti, non è ancora sicuro di partecipare ai Giochi di Parigi e potrebbe addirittura dover restare a casa qualora non migliorasse i suoi risultati nei 100 metri dove dovrà scendere sotto i 10 secondi per staccare il pass per volare nella capitale francese.

Marcell Jacobs, Olimpiadi a rischio: tifosi in ansia per l’azzurro

L’inizio di 2024 non è stato particolarmente facile per Marcell Jacobs che ha faticato nel trovare la condizione migliore a causa di alcune problematiche fisiche. Adesso, però, il velocista azzurro è pronto a tornare in pista dopo essersi allenato duramente a Jacksonville ed ha messo nel mirino il Roma Sprint Festival del prossimo 18 maggio e gli Europei che si terranno dal 7 al 12 giugno sempre nella Capitale.

Due appuntamenti che saranno fondamentali in ottica Olimpiadi di Parigi dove Jacobs non ha ancora il posto assicurato. Per volare in Francia, infatti, il campione olimpico dovrà ottenere un tempo inferiore ai 10 secondi e ciò mette in grosso allarme i tifosi, preoccupati dal non vedere il loro idolo nella capitale francese il prossimo luglio.

Attualmente, i risultati ottenuti di recente da Jacobs non sorridono all’azzurro che ha ottenuto un doppio 10”05 nella Diamond League a Xiaomen e nella semifinale dei Mondiali di Budapest, mentre ha registrato un 10”08 in quel di Zagabria. Tempi, questi, che non consentirebbero a Jacobs di staccare il pass per Parigi e questo non fa altro che aumentare l’ansia dei tifosi azzurri nei suoi confronti.

Il campione olimpico, tuttavia, non ha alcuna intenzione di arrendersi senza lottare e sta continuando ad allenarsi senza sosta per arrivare nel migliore di modi al Roma Sprint Festival. Nella sua testa, Jacobs non pensa al rischio di non volare a Parigi, ma è concentrato al massimo sui prossimi impegni e non ha affatto voglia di lasciare a qualcun altro l’oro olimpico conquistato con merito a Tokyo