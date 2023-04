Wimbledon e le restrizioni ai tennisti russi: decisione già presa

Dopo le polemiche dello scorso anno per l’esclusione dei tennisti russi dal Major londinese, l’All England Club prende posizione

Con una decisione che fece discutere, scatenando una vera e propria bufera non solo tra i giocatori ma anche tra l’ATP e la WTA – a capo rispettivamente del circuito maschile e di quello femminile – e gli organizzatori di Wimbledon, questi ultimi nel 2022 deliberarono di estromettere gli atleti russi e bielorussi dalla competizione londinese. Sull’onda dell’emozione dell’invasione russa ai danni del’Ucraina, il Direttore dell’All England Club, di comune accordo con le autorità inglesi, fece un passo che ebbe delle straordinarie conseguenze anche su chi poi il torneo potè regolarmente giocarlo.

Già perchè, proprio per salvaguardare i tennisti impediti a giocarsi le proprie chances in campo, ATP e WTA decisero congiuntamente di non assegnare punti per il cammino degli atleti nel torneo. Con inevitabili ripercussioni nella classifica di chi magari, l’anno prima, era arrivato ad un punto avanzato nel torneo. Lo stesso Matteo Berrettini, che l’anno prima aveva raggiunto la finale incamerando 1200 punti, se li vide togliere alla fine del torneo, non avendo appunto potuto ‘difendere’ il piazzamento dell’anno precedente. Ora, a pochi mesi dalla nuova edizione dei Championships, tutto potrebbe cambiare, come riferito dall’edizione on line del Daily Mail.

Wimbledon 2023, cosa cambia

Secondo il portale inglese, sarebbe sostanzialmente stata già presa la decisone sulla partecipazione degli atleti e atlete russi e bielorussi al Major londinese. L’eco delle incredibili polemiche dello scorso anno, con gli organizzatori del torneo accusati addiriturra di aver limitato la libertà personale degli esclusi, creando un precedente pericoloso, non si è ancora spenta. Ecco che allora l’Amministratore delegato di Wimbledon, Sally Bolton, è già impeganto in colloqui diplomatici di pace con ATP e WTA per confermare il ritorno dei giocatori russi e bielorussi nell’edizione del 2023. Ponendo così la parola ‘fine’ ad una guerra che aveva lacerato il mondo del tennis per parecchi mesi.

I colloqui tra Bolton, intenzionato quindi ad annullare il divieto i suddetti atleti, e il presidente dell’ATP Andrea Gaudenzi e il numero uno della WTA Steve Simon, porteranno in tempi brevi all’annuncio tanto atteso. Il sempre numerosissimo, ed entusiasta, pubblico dell’All England Club potrà dunque tornare ad ammirare big come Danill Medvedev, Andrey Rublev, e Iryna Sabalenka, che lo scorso anno dovettero guardare dal divano di casa lo svolgersi della competizione più prestigiosa a livello di circuito professionistico. Wimbledon tornerà ad essere dunque il torneo a cui nessuno, a meno che non sia fermato dagli infortuni, vorrà rinunciare. Il fascino dell’erba londinese, nonostante il ‘colpo di mano’ – perchè tale è stato visto da quasi tutti gli addetti ai lavori – dello scorso anno, è rimasto intatto.