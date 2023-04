Allegri via dalla Juventus: il nuovo DS gli offre la panchina. Il tecnico livornese potrebbe lasciare la Vecchia Signora per iniziare una nuova avventura

E’ un finale di stagione da vivere con il fiato sospeso. In casa Juventus si sta giocando una partita doppia, che si svolge su due binari paralleli. Da un lato il terreno di gioco dove Di Maria e compagni sembrano in grado di compiere qualsiasi impresa, dall’altro le aule dei tribunali. Per soprattutto quelli sportivi, dai quali la Vecchia Signora rischia di uscire con le ossa rotte. Due fronti apertissimi ma è solo in uno che Massimiliano Allegri ha la possibilità di incidere concretamente. Il tecnico livornese sta vivendo la sua stagione più difficile ma al tempo stesso più esaltante della sua carriera. E il paradosso è che potrebbe essere l’ultima sulla panchina bianconera.

Non si può escludere infatti che in caso di ulteriore e più pesante penalizzazione che la Juventus dovesse ricevere legata alla cosiddetta ‘manovra stipendi‘, Allegri possa decidere di abbandonare la tolda di comando e magari iniziare una nuova avventura lontano dall’Italia. Un’opzione questa che avrebbe potuto cogliere già un paio di stagioni fa quando fu il Real Madrid a bussare alla sua porta.

Un interesse che potrebbe ravvivarsi a giugno nel momento in cui Carlo Ancelotti dovesse accettare la corte serrata del Brasile. E stavolta, diversamente da quell’estate del 2021, l’allenatore toscano potrebbe dire sì alla proposta di Florentino Perez. Ma sulla strada di Allegri è un’altra l’ipotesi che potrebbe prendere forma, un’alternativa affascinante che porta direttamente a Londra, in Premier League.

Allegri lascia la Juventus, l’amico dirigente potrebbe offrirgli una panchina di prestigio

La rivoluzione che sta investendo il Tottenham rischia di avere ripercussioni in tutta Europa. Oltre ad Antonio Conte da qualche ora c’è anche un importante dirigente virtualmente sul mercato, Fabio Paratici, che si è autosospeso da dg degli Spurs. Il club londinese dunque dovrà trovare anche un nuovo responsabile dell’area tecnica. Che a quanto pare potrebbe essere il portoghese Luis Campos, la cui esperienza al Paris Saint Germain rischia di concludersi con largo anticipo.

Campos e Allegri sono molto amici: qualche tempo fa alimentò voci incontrollate un loro incontro a pranzo in un lussuoso hotel di Montecarlo. E il dirigente lusitano, in caso di approdo al Tottenham non avrebbe dubbi sul nome del tecnico a cui affidare la ricostruzione e il rilancio dei bianchi di Londra. Si tratta per ora solo di ipotesi, ma tutt’altro che lontane dalla realtà. Allegri potrebbe davvero ripartire dalla Premier League e riuscire dove invece Antonio Conte ha fallito.