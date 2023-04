Hamilton e Schumacher, colpo di scena leggendario della Mercedes

Possibile colpo di scena in casa Mercedes: ecco lo scenario che coinvolge Lewis Hamilton e Mick Schumacher.

La scuderia tedesca sta vivendo un’annata fondamentale per il suo futuro: l’intreccio fra due piloti può concretizzarsi.

La nuova stagione di Formula 1 è cominciata fra conferme e grandi sorprese. Se da un lato ci sono due team in particolare che possono sorridere (Red Bull e Aston Martin), dall’altro ce ne sono altri che devono lavorare ancora per poter essere competitivi. Di questo gruppo fa parte la Mercedes, che fino ad ora sembra la gemella di quella dell’anno scorso e che, pur essendo attualmente la terza forza del campionato, fatica a reggere il passo gara di chi le sta davanti. Intanto, però, si pensa già al futuro: ecco il possibile intreccio che coinvolge Hamilton e Schumacher.

Mercedes, colpo di scena in vista? Ecco perché è possibile

Le prime due gare hanno dato indicazioni nette: Red Bull ancora avanti con due doppiette consecutive e Aston Martin in rampa di lancio grazie ai due terzi posti di Alonso. Due dei team più attesi come Ferrari e Mercedes, invece, sembrano essere ancora indietro durante la corsa della domenica. Il GP di Melbourne può rappresentare una possibilità di riscatto, ma sarà necessario altro tempo prima di poter vedere delle migliorie significative.

Chi non può certamente sorridere è Lewis Hamilton: dopo la passata stagione chiusa con zero vittorie, il pilota inglese ha raccolto 20 punti fin qui ed occupa il quinto posto nella classifica piloti. Il sette volte campione del mondo sta vivendo una stagione molto importante per il proprio futuro: il suo contratto, infatti, è in scadenza al termine di questo Mondiale.

In passato, Toto Wolff ha dichiarato come Hamilton sarà sempre libero di scegliere il proprio futuro, ma ha anche ribadito più volte come il legame fra pilota e scuderia sia molto solido. Ad ogni modo, ad ora, non ci sono voci riguardanti un eventuale prolungamento. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’inglese si trova davanti ad un vero e proprio bivio. Ad oggi, la Mercedes non è competitiva e non può dargli garanzie di lottare per il titolo, ma è anche vero che, alle condizioni attuali, sarebbe complicato cambiare team.

Tra gli scenari possibili, ce n’è uno che coinvolge anche Mick Schumacher. Il tedesco è il terzo pilota della Mercedes, che ha scelto di puntare su di lui dopo l’addio alla Haas e alla galassia Ferrari. Se Hamilton dovesse dire addio, non è da escludere una promozione per il figlio di Micheal (anche lui pilota Mercedes fra il 2010 ed il 2012). Sarebbe un passaggio di consegne significativo e simbolico, ma ad oggi è presto per ipotizzarlo.

Mercedes-Russell, il futuro è suo: la situazione

Il destino di Hamilton è ancora nebuloso. Le parti si incontreranno sicuramente nei prossimi mesi per parlare di futuro, ma non ci sono certezze. Ciò che pare ormai sicuro, invece, è che il volto della Mercedes del futuro sarà quello di George Russell. L’inglese è al secondo anno con il team tedesco e già nella passata stagione ha messo in mostra doti interessanti.

Al debutto con le Frecce d’argento, infatti, ha collezionato 275 punti (35 in più di Hamilton) vincendo anche Sprint Race e GP del Brasile. L’ex Williams diventerà il pilota titolare della Mercedes e, al suo fianco, potrebbe esserci Schumacher, che sogna la promozione per mettersi alle spalle il periodo complicato con la Haas.