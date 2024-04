Dolore immenso nel mondo dello sport, triste addio a 29 anni

Il giocatore ha deciso di lasciare a soli 29 anni e di tornare nel suo paese natale: dolore immenso nel mondo dello sport

Fulmine a ciel sereno nel mondo dello sport americano che perde uno dei suoi protagonisti che ha scelto di ritirarsi a soli 29 anni per far ritorno nel proprio paese, scioccando squadra e tifosi.

Attraverso una diretta sul suo profilo Instagram tenutasi nella giornata di venerdì, il cestista giapponese Yuta Watanabe ha annunciato il suo ritiro dall’NBA. Il cestista giapponese, in forza ai Memphis Grizzlies, ha lasciato tutti senza parole facendo sapere del suo ritiro dal basket a stelle e strisce e della sua intenzione di tornare in Giappone dopo questa lunga e bella esperienza.

Addio all’NBA, ma non al basket in generale per Watanabe che in Giappone andrà a giocare nella Japan B League dove, come affermato da lui stesso, vuole tornare a vivere la pallacanestro che gli piace. La notizia è stata un fulmine a ciel sereno per tutti i tifosi dei Memphis Grizzlies che devono dunque dire addio ad uno dei giocatori più apprezzati della squadra dove si è distinto per impegno e dedizione.

Annuncio shock in NBA: Yuta Watanabe dice addio e torna in Giappone

Niente più NBA per Yuta Watanabe che a soli 29 anni ha annunciato via social di voler abbandonare il basket americano per tornare in Giappone e vivere il basket che piace a lui. Il cestista giapponese ha spiegato come abbia faticato per più di 20 anni e che ora sente di voler entrare in campo e “fare quello che faccio in allenamento”.

Una scelta, questa, dettata da problemi di salute mentale che come rivelato da lui stesso, gli hanno impedito di giocare allo sport che ama con la serenità che lo ha sempre contraddistinto. In NBA, Watanabe vi ha militato per 6 anni disputando più di duecento partite tra Grizzlies, Raptors, Nets e Suns.

L’addio di Watanabe all’NBA è stato un fulmine a ciel sereno non solo per i tifosi di Memphis, ma per tutti gli amanti del basket a stelle e strisce, tristi per questa sua partenza improvvisa. Ad ogni modo, il cestista giapponese non dirà del tutto addio al basket visto che giocherà nella Japan B. League, la massima serie di basket nipponico e potremo tornare a vederlo all’opera alle prossime Olimpiadi dove sarà sicuramente convocato dalla sua nazionale.