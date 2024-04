Clamoroso Kimi Antonelli, subito in Formula 1: la data

Il mercato dei piloti in F1 è in fibrillazione. Uno dei protagonisti è certamente il giovane Kimi Antonelli: l’indiscrezione ha del clamoroso

Quello della Formula 1, si sa, è un mondo dove tutto può cambiare da una settimana all’altra. Ne è una lampante dimostrazione quanto accaduto lo scorso febbraio, con l’inaspettata ufficialità del futuro approdo di Hamilton alla Ferrari.

Proprio il mercato piloti è un argomento che continua a tenere banco all’interno del paddock dove circola con insistenza il nome di Andrea Kimi Antonelli. Classe 2006 bolognese, è ritenuto uno dei migliori prospetti del motorsport. Entrato a far parte del Mercedes Junior Team molto giovane, il pilota italiano ha fatto incetta di successi nelle categoria inferiori guadagnandosi il salto in Formula 2, dove ha debuttato quest’anno tra le fila della Prema Powerteam.

Antonelli è al centro di numerosi rumors di mercato, in primis quelli che vorrebbero in Formula 1 a partire dalla prossima stagione, come sostituto di Lewis Hamilton a bordo della Mercedes.

Kimi Antonelli in Formula 1 già nel 2024? L’indiscrezione autorevole

Riguardo la possibilità che Antonelli affianchi George Russell nel 2025 si è già espresso più volte anche il team principal, Toto Wolff, spendendo di elogie per il ragazzo. “Voglio vedere gli sviluppi della sua stagione in F2, non voglio avere fretta. Certo Kimi è parte delle nostre idee per il prossimo anno ed è potenzialmente nella posizione più forte per un sedile“, ha dichiarato il manager austriaco all’agenzia Xinhua.

Antonelli è dunque ufficialmente in pole per raccogliere l’eredità di Hamilton. C’è tuttavia un’altra notizia che lo riguarda che, se confermata, avrebbe del clamoroso. La notizia in questione si riferisce al possibile esordio di Antonelli in F1 addirittura tra meno di un mese.

A riferirlo è l’autorevole giornalista Joe Saward, il quale sostiene che Antonelli sia molto vicino a prendersi il sedile della Williams attualmente occupato da Logan Sargeant.

“La Williams prenderebbe Antonelli, ma c’è un problema: l’italiano è troppo giovane per ottenere la superlicenza. Si potrebbe chiedere una deroga alla FIA, visto che Verstappen è andato bene quando è entrato in F1 all’età di 17 anni. E se un giovane ha le carte in regola allora dovrebbe essere ammesso”, afferma Saward tramite il suo blog.

Lo stesso Seward rivela ulteriori dettagli della possibile operazione: “Se Antonelli ottenesse la deroga salirebbe sulla Williams a Imola il 19 maggio. Logan Sargeant potrebbe correre davanti al proprio pubblico di casa a Miami, prima di essere lasciato andare”. Staremo a vedere se effettivamente così sarà.