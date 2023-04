Coppa Italia, vigilia di Juventus-Inter. Allegri punta alla vittoria

Terzo capitolo del derby d’Italia domani all’Allianz Stadium, dopo le sfide di campionato, per Juventus di Allegri e l’Inter di Inzaghi è tempo di semifinale di Coppa Italia. Una gara molto importante per entrambe le squadre che si presentano con umori molto diversi. I bianconeri che, al netto della penalizzazione, sono al secondo posto vogliono la finale di Coppa per tornare a vincere un trofeo dopo l’astinenza della scorsa stagione. L’Inter cerca invece un’altra serata di coppa per provare a giocarsi fino in fondo la possibilità di collezionare un altro trofeo.

Alla vigilia del match però ha parlato solo Massimiliano Allegri, mentre l’Inter ha preferito tenere le bocche cucite. Una scelta dettata soprattutto dal momento negativo. Mister Inzaghi è sotto pressione e vede il suo futuro nerazzurro annuvolarsi sempre di più con le ombre di diversi colleghi che si addensano sul suo posto in panchina. Nel mentre, l’ambiente intorno ai nerazzurri inizia a mostrare grande malumore e chiede un cambio di rotta alla società.

ALLEGRI, FIDUCIA E RISPETTO

Come di consueto, Massimiliano Allegri si è presentato alle 14 in conferenza stampa per presentare la gara della sua Juventus. Dopo il successo col Verona, la Juventus si è rifatta sotto per il quarto posto, a prescindere dalla penalizzazione, ora lontano solo sette punti. Per la gara di domani, il tecnico livornese non si nasconde. La Juventus gioca in casa e vuole costruire già da domani solide fondamenta per il passaggio del turno: “Bisogna creare i presupposti per il passaggio del turno“. All’andata in campionato la sfida finì 2-0 e la recente vittoria 0-1 a Milano infonde fiducia in vista della sfida, ma Allegri è consapevole del rispetto necessario per affrontare questa Inter: “L’Inter è forte, indipendentemente dal momento che vive. Inzaghi sta facendo un ottimo lavoro, e anche se i nerazzurri non stanno attraversando un buon periodo in termini di risultati. Ma la performance contro la Fiorentina è stata buona“.

L’INFERMERIA DELLA JUVENTUS SI SVUOTA

Buone notizie arrivano dall’infermeria per Allegri in vista di Juventus-Inter e non solo. Il tecnico ha annunciato il recupero di Chiesa, a dispetto di alcune indiscrezioni che lo volevano in procinto di operarsi al ginocchio destro: “Chiesa è a disposizione. L’unico controllo che è stato fatto è quello in Austria: il ginocchio è ok, ha solo questa infiammazione tendinea. Domani verrà in panchina“. Con lui ci sarà anche Alex Sandro, già in panchina contro il Verona: “Alex sta bene, ma credo che difficilmente domani sarà della partita“. Tra gli infortunati rimangono Bonucci e Pogba, alle prese con problemi fisici ripetuti: “Bonucci da mercoledì sarà col gruppo. Mentre Paul sta meglio e da mercoledì anche lui farà qualcosa col gruppo“.

ALLEGRI E LA CRESCITA DELLA JUVENTUS

La crescita della Juventus passa e passerà anche dai singoli. Uno di questi è Manuel Locatelli, che nelle ultime settimane sta raggiungendo il livello di performances cui aspiravano arrivasse Allegri e la Juventus tutta quando l’ex Milan è approdato a Torino: “Locatelli è cresciuto molto – conferma il tecnico, che poi approfondisce – Nella distribuzione del gioco è molto più veloce e può ancora migliorare tanto“.

Chi invece è già cresciuto in maniera importante è Filip Kostic, uomo che ha acquisito una posizione fondamentale nello scacchiere tattico della Juventus di Allegri. Il serbo ha riposato contro il Verona e domani sarà della gara. In caso contrario, il tecnico bianconero può contare sui giovani su cui i progetti per il futuro sono molteplici: “Iling-Junior al momento è il vice Kostic. Secondo me ha le qualità per fare la mezzala, ma ancora non l’ho provato in quella posizione“.