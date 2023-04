Victoria Beckham senza freni, nessuna traccia dell’intimo

Il nuovo post social, pubblicato sul suo account ufficiale di Instagram, da parte di Victoria Beckham è a dir poco da urlo. Scatto fantastico

Per molti dei suoi follower si tratta di una vera e propria meraviglia delle sue. Uno scatto che, a quanto pare, non poteva affatto passare inosservato agli occhi di tutti quanti noi. Ed i risultati sono a dir poco eccezionali. Ovviamente ci stiamo riferendo all’impressionante numero di “like” e commenti di approvazione che l’ex ‘Spice Girls‘ sta continuando a ricevere. Cifre che, con il passare delle ore, stanno aumentando sempre di più.

Non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma qui ha veramente “esagerato“. Decisamente senza freni la moglie dell’ex stella del calcio David Beckham. Il suo profilo social è andato completamente in tilt per via del suo nuovo post. Quest’ultimo, infatti, sta avendo un successo a dir poco incredibile. Da alzarsi tutti quanti in piedi per lei e applaudire la nuova meraviglia. Standing ovation.

Victoria Beckham, questa volta esagera per davvero

Se avevate bisogno di uno scatto che vi svoltasse la giornata non preoccupatevi visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Il nuovo post della cantante, modella ed imprenditrice sta facendo il giro della rete. D’altronde non potrebbe essere altrimenti.

Un look che merita di essere visionato con la massima attenzione e tutta la cautela del mondo. Anche in questa occasione abbiamo l’imbarazzo della scelta e non sappiamo da dove iniziare.

Tacchi rossi che non passano inosservati, vestito lungo che mettono in risalto le sue straordinarie forme. Il tutto mentre lei è concentrata a guardare in alto. Anche se, la maggior parte dei suoi follower, ha notato un piccolo particolare. Ovvero non c’è traccia del suo intimo. C’è chi si chiede che fine possa mai aver fatto. C’è anche chi non si preoccupa minimamente.

Fatto sta che questo suo ennesimo scatto è un gradito regalo per tutti coloro che la seguono e non si perdono affatto un singolo aggiornamento social da parte sua. Con questa opera d’arte ha dimostrato una cosa: ovvero che per lei il tempo sembra davvero non essere passato. Anzi, con il trascorrere degli anni, la bellissima nativa di Harlow migliora sempre di più. Semplicemente da applausi.