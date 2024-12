Champions League – Milan avanti, Juventus e Bologna ferme sullo 0-0 al 45′

Milan avanti, Juventus e Bologna invece sono tutte ferme ancora sullo 0-0 contro le rispettive rivali in Champions League al 45′.

I rossoneri hanno avuto una grossa chance con Leao ad inizio match che però non ha sfruttato la possibilità di segnare a tu per tu con il portiere. Pochi minuti dopo, poi, è stato il serbo Maksimovic a centrare la traversa. Fonseca ha poi perso per infortunio sia Morata che Loftus-Cheek, ma allo scadere della prima frazione Leao ha sbloccato la partita con un gran bel gol.

La Juventus tiene testa fin qui al Manchester City: chance per Yildiz con una botta fuori di poco, poi Haaland batte due colpi e sul secondo è attento Di Gregorio a mantenere la partita in parità. Equilibrio anche a Lisbona, nonostante il Benfica fosse partito forte con un gol di Pavlidis al 2′ annullato per l’intervento del Var.