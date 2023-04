Tennis, svolta improvvisa: non sarà più vietata, ora c’è la conferma

Tennis, arriva la conferma ufficiale: è stato abolito il divieto, la svolta è stata improvvisa. Accadrà nuovamente

Jannk Sinner contro Daniil Medvedev e Petra Kvitova contro Elena Rybanika. Queste le finali, rispettivamente, del singolare maschile e femminile che si sono disputate all’Open di Miami, il secondo Masters 1000 stagionale. Tante, quindi, le sorprese, ad iniziare proprio dal tennista azzurro che ha sconfitto Carlos Alcaraz, in una rivincita davvero gustosa, prima di perdere all’ultimo atto.

Archiviata Miami, sarà poi tempo di tornare in Europa, per la campagna sulla terra rossa che vedrà tutti i tennisti protagonisti ai tornei di Montecarlo, Madrid e Roma fino al Roland Garros, in programma tra la fine di maggio e gli inizi di giugno. Un calendario davvero fittissimo, che porterà poi al mese di luglio quando prenderà il via il terzo Grande Slam dell’anno, Wimbledon.

Tennis, accadrà a Wimbledon: svolta improvvisa

E proprio riguardo il torneo inglese è ufficiale una delle novità più grandi, anche attesa da molti campioni. L’organizzazione ha infatti deciso di togliere il veto di partecipazione al torneo agli atleti russi e bielorussi che potranno quindi tornare a giocare tutti i tornei britannici dopo lo stop nel 2022 a causa della guerra tra Russia ed Ucraina. “La nostra intenzione – si legge nel comunicato diramato dall’organizzazione – è accettare atleti bielorussi e russi al torneo di Wimbledon purché gareggino come neutrali“. Niente bandiera allo Stato di appartenenza, quindi, come sta accadendo in tutti gli altri tornei fin qui disputati.

Nella nota si legge anche come vi sia in atto un dialogo tra il governo britannico, l’LTA e gli organismi internazionali sostenendo come tutto rispetti le linee guida del Regno Unito. Sulla vicenda si è anche espresso il presidente dell’All England Club, Ian Hewitt che ha sottolineato come il sostegno all’Ucraina continui senza remore, così come la condanna alla Russia per l’invasione perpetrata.

Al contempo, Hewitt ha parlato di “decisione non presa alla leggera, difficile ma anche quella più giusta in vista dell’edizione che prenderà il via tra qualche mese”. Una scelta, però, non definitiva. “Se da qui alla partenza del torneo dovessero cambiare le circostanze – ha poi aggiunto Hewitt – valuteremo la situazione per prendere la decisione giusta”.

L’apertura del torneo agli atleti russi e bielorussi ha trovato l’approvazione anche di WTA ed ATP che si sono espresse sulla vicenda con un comunicato congiunto. “Siamo felici che i tennisti bielorussi e russi possano disputare Wimbledon e tutti i tornei inglesi. C’è stata una grande collaborazione per permettere la miglior soluzione e pur condannando l’invasione russa dell’Ucraina ringraziamo per la decisione la LTA e Wimbledon”.

Potranno quindi prendere parte al torneo alcuni campioni come Medvedev e Rublev in campo maschile, ma anche Sabalenka in quello femminile, molto critica qualche mese fa sul divieto di partecipazione.