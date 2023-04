Alonso, rottura improvvisa: la separazione è ufficiale

Improvvisa rottura per Fernando Alonso, l’annuncio non lascia più alcun tipo di dubbio: ora la separazione è ufficiale

Un magic moment. Fernando Alonso in pista è tornato a ridere e ruggire come non lo si vedeva da tempo. L’Aston Martin si è imposta nelle prime tre gare del campionato come la seconda forza, dietro l’imbattibile Red Bull di Verstappen e Perez.

La prima delle ‘altre’, visto che la monoposto creata da Newey pare essere avanti anni luce alle rivali. L’Aston Martin ha però dimostrato di avere il potenziale per provare quantomeno a mettersi in scia dei campioni del mondo in carica. Non per niente Alonso è salito già tre volte sul podio: tre terzi posti per l’asturiano che, tanto per confermare il livello della sua vettura, è terzo anche nella classifica piloti, ovviamente dietro a Verstappen e Perez.

Lo spagnolo è apparso in grande spolvero fin dai test invernali e con l’inizio delle gare ha confermato la sensazione: Alonso può tornare alla vittoria in questa stagione, approfittando di eventuali passi falsi della Red Bull. Una sorpresa, pensando alla poca competitività della macchina dello scorso anno, guidata da Vettel. Tutt’altra musica quest’anno e il due volte campione del mondo spagnolo può tornare a divertirsi come non è riuscito a fare, per mancanza di prestazioni delle vetture che ha guidato, negli ultimi anni. Se in pista sorride, non lo stesso si può dire su un altro versante: per Alonso, infatti, è arrivata la separazione ufficiale.

Alonso annuncia la separazione

Se nella vita professionale le cose per Alonso girano più che bene, accade diversamente sul versante privato. Il pilota, infatti, ha annunciato su Instagram la fine della relazione con la giornalista austriaca Andrea Schlager.

I due stavano insieme da circa un anno e sono stati visti insieme anche nelle ultime settimane, considerato che lei è molto presente nel paddock per motivi lavorativi. Proprio qualche settimana fa, parlando in tv, la Schlager aveva spoilerato la data del ritiro dell’ex compagno, affermando che quello con la Aston Martin sarà il suo ultimo contratto (in scadenza nel 2024).

Professionalmente continueranno a condividere le loro strade che, invece, a livello privato sono ormai separate. I due hanno diramato un comunicato congiunto su Instagram per annunciare la fine della loro storia. “Abbiamo avuto la fortuna di condividere un tempo fantastico insieme – il post dell’ormai ex coppia – e continuerà ad essere così, ma con una diversa forma di affetto“. Alonso e la Schlager spiegano che continueranno a lavorare dentro e fuori la pista a progetti comuni e lo faranno “con il più profondo amore e rispetto l’uno per l’altro“. La loro relazione però è finita qui.