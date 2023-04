Buone notizie per l’ItalVolley: Paola Egonu torna in azzurro

Tanto tuonò che piovve. Paola Egonu è pronta a tornare anche in Nazionale, in vista di un’estate piena di impegni per l’ItalVolley del CT Mazzanti. Una notizia che arriva dopo l’incontro del CT con la fuoriclasse di Cittadella, utile a riconciliare Paola con l’idea di giocare nuovamente in azzurro. Un lieto fine che tutti si auguravano perché la Nazionale di pallavolo non può fare a meno della sua miglior giocatrice a causa di beceri interventi esterni.

EGONU E LA PAUSA DALLA NAZIONALE

Tutto era nato dal famoso sfogo dopo l’eliminazione dell’Italia dal Mondiale di volley femminile dello scorso anno. Paola Egonu, parlando off the record, lamentò di aver ricevuto commenti razzisti nel contesto delle gare della rassegna iridata: “Perché hai scelto di giocare per l’Italia?“, le venne chiesto. Una domanda assurda e senza senso che giustamente creò forte disagio nella sensibilità di Paola che poi ai microfoni annunciò di aver bisogno di una pausa. Uno stop dalla Nazionale, un’estate di riposo lontano dallo stress delle competizioni internazionali.

L’ITALVOLLEY NON PUÒ FARE A MENO DELLA SUA STELLA

La Federazione non voleva assolutamente perdere la possibilità di avere in squadra la sua migliore giocatrice. In questo stagione trascorso in Turchia, Paola è tornata in Italia varie volte, fino a decidere di ripartire dalla Vero Volley in vista della prossima stagione (future compagne recentemente schiantate in Champions). Sintomo che il suo Paese le manca, e parecchio. La mediazione del nuovo Dirigente Accompagnatore della Nazionale, Stefano Recine (ex giocatore e padre di Francesco, schiacciatore della Nazionale maschile) ha fatto breccia. Egonu ha prima aperto alla possibilità e infine deciso per il ritorno immediato nella sua ItalVolley. La sua avventura azzurra ricomincerà con ogni probabilità già il prossimo 30 maggio al via della Volleyball Nations League. Le azzurre, in questa stagione, puntano a difendere il titolo nella Nations League e soprattutto quello Europeo, con la competizione che si svolgerà anche in Italia.