Paola Egonu tornerà in Italia: accordo fatto con Milano

Ora c’è anche l’indiscrezione definitiva. L’avventura di Paola Egonu lontana dal campionato italiano di volley femminile terminerà a fine stagione dopo un solo anno. L’opposta ex Imoco, dopo l’indiscrezione che voleva il “suo” VakifBank Istanbul interessato a Tijana Boskovich, avrebbe trovato l’accordo per tornare in Italia, a Milano.

VERO VOLLEY, CON EGONU A MILANO PER LO SCUDETTO

Una mossa già annunciata molto tempo: addio Monza e approdo a Milano per la Vero Volley, che dopo aver cominciato il trasferimento quest’anno, nella prossima stagione si appresta ad approdare definitivamente a Milano con l’asso Egonu nella manica. Il cambio di città dovrebbe portare la Vero Volley in una nuova dimensione, l’arrivo di Egonu dovrebbe amplificarne le potenzialità commerciali e tecniche. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’offerta della società della Presidente Marzari è di quelle che non si possono rifiutare: un milione all’anno per tornare a casa e giocare con le compagne di Nazionale.

L’Italia e il campionato italiano aspettano la Egonu. Lei per ora finirà la stagione con il club turco, dove per il momento in campionato il VakifBank segue a distanza le rivali dell’Eczacibasi. Tornerà in Italia per provare a spezzare il dominio della “sua” Imoco, che ha vinto gli ultimi 4 scudetti e punta al quinto consecutivo. Con lei ci proverà Myriam Sylla, che in estate era approdata alla Vero Volley, e Alessia Orro da anni punto di riferimento dei lombardi. Un trio azzurro per conquistare presto il primo scudetto.

PAOLA CONTRO IL SUO FUTURO

L’ufficialità dunque dovrà attendere per rispetto della situazione di entrambi i club. D’altronde Vero Volley è a sua volta in corsa in campionato per giungere ai playoff posizionandosi al 3° posto della graduatoria. Ma non solo, perché le ragazze allenate Marco Gaspari tra dieci giorni torneranno in campo nella Champions League femminile per i quarti di finale e, scherzo del destino, lo faranno proprio contro VakifBank. Un incrocio curioso e affascinante che porterà subito Paola a incrociare da vicino quello che sarà il suo futuro.