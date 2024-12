Niente da fare per Alcaraz, tutto ribaltato: cos’è successo

Arrivano dichiarazioni sul campione spagnolo Carlos Alcaraz che fanno non poco rumore: tutto viene ribaltato, a lui gli viene preferito il rivale Jannik Sinner

Le ultime fasi della sua stagione non sono state esaltanti o comunque importanti sul piano realizzativo, ma Carlos Alcaraz può comunque essere orgoglioso dell’anno appena trascorso: si è portato a casa Wimbledon e Roland Garros, ha sfidato fino all’ultimo set Jannik Sinner e ha dimostrato anche alle Olimpiadi di essere un incredibile talento (solo un Djokovic straordinario gli impedito di alzare al cielo una medaglia d’oro).

Proprio la rivalità con l’azzurro è un tema dibattuto e di cui non si può fare a meno: i due sembrano nati per darsi battaglia, ogni volta che si affrontano lasciano stupiti tifosi e addetti ai lavori tramite giocate incredibili. Difficile dire chi sia il migliore, di sicuro un testa a testa come il loro fa bene a uno sport come il tennis che in questo 2024 sembra tornato agli splendori dei big three anche dal punto di vista mediatico.

Recentemente, un grande protagonista del nostro movimento, il presidente della Federazione Italiana Tennis e padel Angelo Binaghi, ha detto la sua su questa incredibile rivalità.

Binaghi (FITP): “Ad Alcaraz preferisco Sinner”

Quando si menzionano Alcaraz e Sinner non si può non fare un accenno ai Big Three: la loro rivalità ricorda molto quella di Federer contro Nadal o di Djokovic contro Federer. Parliamo quindi di duelli rimasti negli annali dello sport e loro due sembrano i più adatti a prendersi lo scettro di leader indiscussi del tennis moderno.

Su questo ci sono pochi dubbi, anche se anche qui emergono due tifoserie che si oppongono. Quella che vede in Alcaraz il fenomeno del futuro, e quella che invece riempie di elogi Sinner per la sua disciplina ferrea.

In questo secondo gruppo va collocato Angelo Binaghi, numero uno del tennis nostrano. Intervistato recentemente da ‘La Nuova Sardegna’, ha espresso chiaramente il suo pensiero riguardo questa rivalità: “Chi preferisco tra Alcaraz e Sinner? Jannik tutta la vita. Lo spagnolo è rapidissimo, spettacolare e grintoso, ma quando da noi dicevano magari averne uno così in Italia, io rispondevo: tutta la vita Sinner“.

La miglior caratteristica di Jannik? Ovviamente il carattere: gentile ed educato, ma anche grintoso quanto basta quando la situazione diventa complessa. “Sinner ha qualcosa di speciale come la forza mentale, la cultura del lavoro, il senso del dovere e del sacrificio“, conclude Binaghi.