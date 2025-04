Gualtieri sul nuovo stadio della Roma: “Nei prossimi giorni novità importanti”

Roberto Gualtieri ha annunciato novità importanti per il futuro stadio della Roma. Il sindaco della Capitale, intervenuto sulle frequenze di Tele Radio Stereo, ha dichiarato: “Nei prossimi giorni dovrebbero arrivare novità importanti sul nuovo stadio della Roma a Pietralata. Stiamo lavorando molto alacremente e vi posso dire che ci aspettiamo nei prossimi giorni che accada qualcosa di importante da parte della società. Siamo in attesa di un passaggio molto rilevante nei prossimi giorni, quindi non anticipo altro, ma basterà pazientare per vedere. Ci saranno delle notizie positive importanti a breve”.

Nei giorni scorsi, dello stadio aveva parlato a socialmediasoccer.com Maurizio Veloccia, assessore all’Urbanistica di Roma Capitale: “Fermo restando che la consegna del progetto definitivo è in carico alla As Roma, siamo confidenti, sulla base dell’intenso lavoro svolto negli ultimi mesi dai nostri uffici, che il progetto sia a un livello molto avanzato e che con il prossimo avvio degli scavi archeologici si possa arrivare a breve alla consegna”.