Classifica stravolta, dramma Sinner: lontanissimo dal primo posto

Nelle ultime ore è arrivata una dura batosta per Jannik Sinner. Il primo posto della classifica è lontanissimo, nessuno lo avrebbe mai immaginato

In un’annata straordinaria – condita da otto titoli (tra cui due slam), dal raggiungimento della prima posizione del ranking mondiale e dalla conquista della Coppa Davis – può capitare anche di incappare in qualche insuccesso. È quanto ha scoperto in queste ore il nostro Jannik Sinner, uomo simbolo del tennis italiano, che pur non scendendo in campo ha incassato una piccola ma cocente ‘delusione’.

Nel dettaglio, il classe 2001 altoatesino si è piazzato lontanissimo dai piani alti di una speciale classifica stilata, come consuetudine, nel mese di dicembre. La graduatoria in questione non tiene conto dei meriti sportivi, almeno non direttamente. Piuttosto riguarda l’appeal in generale del personaggio, essendo basata sulle ricerche online che i naviganti hanno effettuato durante l’intero anno solare.

Sorpresa Sinner, è fuori dalle zone nobili di una classifica speciale: i dettagli

Ci riferiamo alla classifica dei “personaggi più cliccati e cercati su Google“. Classifica che invece ha premiato l’exploit dell’altra punta di diamante del tennis azzurro, Jasmine Paolini. La 28enne di Castelnuovo di Garfagnana, a differenza del tirolese, ha beneficiato dei grandi risultati ottenuti in campo attestandosi nella top-3. Andiamo a dare un’occhiata più approfondita.

Precisamente, la toscana figura in terza posizione, battuta soltanto dalla vincitrice del Festival di Sanremo, Angelina Mango, e dalla principessa della famiglia reale britannica, Kate Middleton. Alle sue spalle troviamo nell’ordine: Ghali, Geolier, Imane Khelif, Giovanni Allevi, Donald Trump, Mahmood e Rose Villain.

E Jannik? Con grande sorpresa di tutti, nonostante si sia ritagliato un ruolo da protagonista assoluto durante il 2024, Sinner si trova fuori dalla top-10 delle ricerche su Google. Un risultato davvero clamoroso, che però di certo non scalfisce l’aura di prestigio che investe il giovane altoatesino. Del resto, il nativo di San Candido aveva già provato l’ebrezza di raggiungere la vetta lo scorso anno: si sarà consolato con la consapevolezza che, di tanto in tanto, capita di doversi defilare per lasciare la scena a qualcun altro.

Nessun dramma, dunque (al contrario di quanto vorrebbero far intendere i detrattori). Solo un po’ di delusione, quella sì. Perché, si sa, ad uno come Sinner non fa mai piacere perdere, dentro e fuori dal campo, qualsiasi sia la competizione.