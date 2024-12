Inter, l’Olimpico nel mirino: Inzaghi ha già sciolto le riserve

L’Olimpico nel mirino di Simone Inzaghi e della sua Inter. Non ci sono alternative alla ricerca del successo nella trasferta di Roma in programma lunedì sera per i Campioni d’Italia in carica, se l’obiettivo è quello di continuare a correre con l’andatura di chi sta trainando il gruppo di vetta.

Prosegue con questo genere di consapevolezza il lavoro della squadra ad Appiano Gentile, in attesa che il tecnico nerazzurro sciolga del tutto le riserve di formazione che ancora si porta dietro.

Le scelte sono obbligate per quanto riguarda il reparto difensivo: non ci sono possibilità di recupero per Acerbi e Pavard, ed allora davanti a Sommer si ergerà l’ormai consueto muro composto da Bisseck come braccetto di destra, De Vrij come centrale e Bastoni sull’altro versante.

TITOLARISSIMI

Il resto dell’undici potrà godere di cambiamenti in corso d’opera, anche se le decisioni relative ai titolari sembrano difficilmente scalfibili dalle preferenze di Inzaghi. Dumfries torna dal primo minuto, per iniziare a comporre la mediana titolare con Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco. Davanti sarà il turno di Thuram e di Lautaro Martinez, nella speranza che la ricerca della migliore forma per il Toro sia ormai arrivata sua fase operativa. L’Inter ne avrebbe decisamente bisogno.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2)

Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhytarian, Dimarco; Lautaro, Taremi.