Bomba dall’Inghilterra: la big ha scelto Conte, i tifosi sognano

Clamorosa notizia dall’Inghilterra: Antonio Conte ad un passo dalla firma con una big. Ecco tutti i dettagli.

Terminata l’esperienza con il Tottenham, Antonio Conte si sta prendendo qualche settimana di pausa prima di ritornare nuovamente in campo e provare a riscattare una stagione non sempre e proprio fortunata.

Stando a quanto riportato dai media inglesi, una big avrebbe deciso di puntare tutto su Conte per la panchina e già nei prossimi giorni i contatti potrebbero entrare nel vivo per arrivare alla tanto attesa fumata bianca. Naturalmente molto dipenderà anche dalla volontà del tecnico di iniziare questa nuova esperienza oppure valutare con attenzione anche le offerte in arrivo dalle altre squadre.

Colpo di scena Conte: ritorna in panchina, un presidente lo vuole

Antonio Conte è pronto a tornare in panchina già dalla prossima stagione. In molti nelle scorse settimane hanno ipotizzato un anno di stop per rifiatare, ma il leccese difficilmente riesce a stare ai box e quindi, in caso di offerta giusta, potrebbe dire di sì e provare una nuova esperienza. L’obiettivo è quello di ritornare ai livelli che gli competono e per farlo questa volta difficilmente dirà sì a qualsiasi proposta. La sua sarà una scelta ragionata e, soprattutto, destinata a portarlo nuovamente a togliersi diverse soddisfazioni.

Secondo quanto riferito dal The Indipendent, il Chelsea starebbe pensando di affidare nuovamente la sua panchina ad Antonio Conte. I nomi di Luis Enrique e Nagelsmann non hanno pienamente convinto e la nuova scommessa per il prossimo campionato sarebbe proprio il leccese.

I contatti tra i londinesi e il tecnico potrebbero entrare nel vivo già nelle prossime settimane considerando che l’obiettivo è quello di anticipare la concorrenza. La proprietà del club londinese ha già dato il proprio via libera. Ora non ci resta che aspettare un po’ di tempo per capire se anche il leccese sposerà questo progetto. Ipotesi non semplice vista la sua intenzione di avvicinarsi alla famiglia, ma tutto può succedere.

Panchina Chelsea: prima Lampard e poi Conte

Per la panchina in casa Chelsea si hanno le idee chiare: prima Lampard e poi Conte. Per il primo sembra essere ormai tutto fatto e mancherebbe solamente l’annuncio ufficiale. Per il secondo la strada è assolutamente più complicato e non ci resta che aspettare ancora un po’ di tempo per capire meglio la situazione.

Il club londinese vorrebbe chiudere in poco tempo, ma resta da capire la volontà del diretto interessato. Potrebbe essere direttamente Conte a chiudere la porta ad un ritorno al Chelsea per questioni familiari. I ragionamenti sono in corso e presto saranno sciolti tutti i dubbi.