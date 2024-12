Marcell Jacobs cambia tutto: “È solo l’inizio”

Ecco come è cambiata la vita di Marcell Jacobs, uno degli atleti azzurri più forti in circolazione. Il campione di origine statunitense ha mostrato tutto sui social

L’atletica leggera italiana vive un periodo di grande crescita e di ricchezza di talenti. Basti vedere gli ottimi risultati ottenuti dai nostri atleti nelle ultime competizioni internazionali: durante la scorsa estate, prima agli Europei di Roma e poi ai giochi olimpici di Parigi, sono arrivate ottime soddisfazioni e traguardi a dir poco prestigiosi.

Tra i profili più importanti di questo movimento c’è senza dubbio Marcell Jacobs, ovvero lo sprinter di origine statunitense che a Tokyo nel 2021 ha conquistato due storiche medaglie d’oro. L’azzurro ha trionfato sia nella finale dei 100 metri, sia nella staffetta 4×100 assieme a Lorenzo Patta, Fausto Desalu e Filippo Tortu.

Peccato che nell’ultima olimpiade disputata, a luglio scorso, Jacobs non sia riuscito a ripetere gli exploit di tre anni prima. Lo sprinter classe ’94 si è fermato al quinto posto nella finale dei 100 metri, stabilendo però il suo record stagionale correndo in 9.85. Non positiva anche la prestazione nella staffetta, visto che il team italiano si è classificato quarto, ad un passo da centrare il podio.

Il nuovo obiettivo di Jacobs: cambia vita per puntare all’oro

Jacobs, come è noto per chi segue l’atletica leggera, ha deciso di cambiare radicalmente la sua vita per tornare a vincere ed essere considerato uno dei migliori sprinter al mondo sui 100 metri piani. Da qualche tempo ha preso la sua famiglia e si è trasferito lontano dall’Italia, seguendo un preciso tipo di allenamento.

L’atleta originario del Veneto ha scelto di trasferirsi a Jacksonville, in Florida, dall’altra parte del mondo. Il tutto per seguire il metodo di lavoro in pista di Rana Raider, vera e propria istituzione dell’atletica negli USA. Un coach che ha seguito moltissimi fuoriclasse di questo sport e che vanta una nomea importante, anche se di recente è stato colto da uno scandalo di natura sessuale.

Sul suo profilo Instagram, Jacobs ha ripercorso l’ultimo mese della sua vita statunitense, avendo terminato il primo ciclo di allenamenti in Florida. “Primo mese di allenamento completato! Tra fatica, dedizione e tanta voglia di migliorare, questo è solo l’inizio di un lungo viaggio” – ha scritto Marcell mettendo in evidenza alcuni momenti della sua nuova quotidianità.

Chiaro il riferimento al prossimo obiettivo personale: arrivare al top ai Mondiali di atletica 2025 che si svolgeranno a Tokyo a settembre prossimo. Una città che, come già detto, porta molto bene al velocista azzurro.