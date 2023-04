Eli Canalis, quel body ti sta stretto! Ed è un belvedere…

Elisabetta Canalis in body lascia tutti a bocca aperta: le sue forme in evidenza, un décolleté pazzesco. Che spettacolo

Elisabetta Canalis è stata forse la velina più amata tra quelle che sono transitate sul bancone di Striscia la notizia. Appena 18enne, in coppia con Maddalena Corvaglia ha incantato tutti con la sue bellezza e genuinità.

Da allora sono passati più di vent’anni, eppure mai nessuno l’ha dimenticata, anzi: bellezza sopraffina, la sua carriera è letteralmente decollata dopo l’esperienza nel tg satirico di Antonio Ricci. Attrice sia in serie televisive che al cinema, showgirl a tutto tondo ed anche presentatrice, mostrando la sua duttilità di artista.

E nonostante si sia trasferita negli Stati Uniti definitivamente dopo le nozze, non ha mai abbandonato il suo lavoro in Italia; spesso fa la spola con il nostro Paese dove continua ad essere impegnata in programmi tv. Peraltro proprio recentemente il suo matrimonio con il chirurgo Brian Perri è terminato. I due, però, spesso si sono mostrati insieme per la figlia Skyler Eva nata proprio dalla loro unione.

Elisabetta Canalis, il body evidenzia il suo corpo

La Canalis continua a deliziare i suoi fan anche attraverso il suo profilo Instagram; un profilo da oltre tre milioni di follower per la bellissima sarda che sa decisamente come far girare la testa a tutti. Una bellezza incantevole per la Canalis che anche nell’ultima immagine ha lasciato a bocca aperta.

Testimonial di una nota azienda di intimo, si è lasciata immortalare con indosso un body davvero molto sensuale. Bretelline sottili ed una scollatura pazzesca, con il décolleté in bella mostra per la bellissima Canalis; sguardo sensuale, il body sembra anche decisamente sgambato, per uno spettacolo che ha conquistato i suoi fan. Ed infatti like e commenti a iosa, con in molti che hanno apprezzato l’outfit e soprattutto evidenziato la bellezza della bellissima Elisabetta.

Per la Canalis non è certo la prima volta. Spesso, proprio come testimonial di marchi di intimo, si è mostrata in lingerie super sensuali, con pizzo e trasparenze da urlo. Perizoma e slippini, reggiseni minimal e body con nulla lasciato all’immaginazione; un campionario vario che si può ammirare scrollando il suo profilo Instagram.

Anche in bikini mette in mostra le sue gambe perfette ed un corpo favoloso, evidenziato anche da abiti da sera con spacchi e scollature vertiginose. Senza dimenticare come in passato si sia mostrata anche completamente senza veli. In molti la ricordano in topless per una campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono degli animali, a cui lei tiene molto.