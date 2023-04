Tennis, serata di gala e spacco vertiginoso: così non l’avete mai vista

Una serata di gala nel mondo del Tennis si è rivelata l’occasione giusta per vedere una protagonista del circuito in un modo sorprendente

Stiamo parlando di una delle tenniste più belle e seducenti del mondo WTA, con i tifosi che stravedono per lei. Tra l’altro anche i risultati del campo iniziano a premiarla a dovere.

Il mondo della racchetta si è ormai abituato ad avere al proprio interno anche delle star che vanno ben al di là del campo. Sia al maschile, ma soprattutto al femminile, è sempre più influente l’impatto dei social. Basti considerare quello che avviene con Camila Giorgi, piuttosto che con Matteo Berrettini (e Melissa Satta).

Nel circuito WTA, ci sono diverse star che contano tanti followers e tifosi. Riferimenti a giocatrici come Gene Bouchard non è del tutto casuale. Un grande talento che ha preferito dedicarsi a foto e post più che ai tornei con la racchetta. Ad oggi una che riscuote tantissimo successo sia sotto rete che su Instagram è Tereza Martincova, attuale numero 87 del mondo.

Tennis, serata di gala per Tereza Martincova: nessuno può resisterle

Dopo essere sbarcata nel mondo professionistico nel 2013, esattamente 10 anni fa, la Martincova ha raggiunto anche la 60sima posizione WTA. Segni particolari bellissima, con un’attitudine innata a sfruttare il proprio fascino tramite i social, con i seguaci che sono andati via via crescendo nel corso di questi anni.

Da semplice ragazzina che si affaccia nel circuito, oggi è una donna, con diversa esperienza anche nei tornei importanti e con la immutata bellezza di sempre.

Tereza Martincova, la tennista ceca che ha incantato il mondo: vestito rosso e spacco vertiginoso sui social – FOTO

Sempre per non far mancare nulla ai suoi follower, qualche ora fa Tereza Martincova, nazionalità della Repubblica Ceca, ha deciso di postare una storia con una foto a dir poco mozzafiato. Si perchè la vediamo immortalata in una serata di gala con uno scintillante vestito rosso fuoco. Il dress code formale la mostra in tutto il suo splendore, a cui è difficile poter resistere.

Il trucco marcato e le gambe scultoree, esaltate da uno spacco vertiginoso, hanno attratto una serie di commenti entusiasti sui social. Nessuno ha potuto evitare di notare anche una scollatura davvero profondissima. Un piacere per gli occhi che in diversi hanno voluto sottolineare a dovere.