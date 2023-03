Camila Giorgi, attentato alle coronarie: la gonna corta è da infarto. La campionessa di tennis si trova a Miami per il prestigioso Masters 1000

La sconfitta in tre set contro l’americana Jessica Pegula, numero tre del Ranking WTA, nei trentaduesimi di finale del torneo di Indian Wells non ne ha minato entusiasmo e buonumore. Camila Giorgi esce sì sconfitta dal prestigioso torneo statunitense, ma con la consapevolezza di aver acquisito un’eccellente condizione che le potrebbe consentire di crescere e di riconquistare posizioni di prestigio nella graduatoria mondiale. La 31enne atleta italiana di origine argentina si trova in questo momento al 46/o posto nel ranking, ma con margini significativi per scalare parecchie posizioni.

E la prossima chance è decisamente vicina: tra qualche ora infatti avrà inizio il torneo di Miami, altro appuntamento che mette in palio 1000 preziosissimi punti. Camila Giorgi è pronta e freme dalla voglia di dimostrare di poter tornare ad alti livelli. Ma com’è ormai noto, il tennis non è l’unica passione che la bella giocatrice marchigiana ama coltivare. Anzi, come più volte ha dichiarato, l’interesse per la moda sta diventando quasi prioritario rispetto allo sport.

La Giorgi ha ereditato la curiosità per il design nell’abbigliamento dalla madre che di mestiere fa la sarta. “Quando appenderò la racchetta al chiodo mi dedicherò esclusivamente a lanciare il mio marchio di abbigliamento, la moda mi piace da sempre e ne farò un vero e proprio lavoro“. Parole chiare che non lasciano spazio a dubbi: il tennis non farà più parte della vita di questa bellissima atleta.

Camila Giorgi, è da infarto: la gonna corta fa impazzire i suoi fan

Nel frattempo utilizzando in tal senso i canali social, in primis il suo profilo Instagram, Camila Giorgi è solita pubblicare numerosi scatti che la ritraggono con addosso vestiti o capi di abbigliamenti intimo di sua creazione, realizzati attraverso ‘Giomila‘, il marchio da lei fondato e che sarà sviluppato dopo il suo ritiro dall’attività agonistica. I tantissimi followers che la seguono si soffermano a commentare spesso con toni entusiastici le foto che mettono in risalto il fisico armonioso della Giorgi, femminile e sportivo allo stesso tempo.

L’ultimo di questi scatti, pubblicato qualche ora fa in un post, ha lasciato senza fiato centinaia di migliaia di fan. La Giorgi infatti fa da modella a un vestito di sua creazione: si tratta di un abito decisamente corto che mette in clamoroso risalto le sue gambe perfette. Quasi superfluo sottolineare la quantità di commenti estasiati dei fan che non possono far altro che ammirarne il fisico da infarto.

Ora però è quasi arrivato il momento di scendere in campo, Camila Giorgi è attesa da un impegno di alto livello che potrebbe rilanciarla definitivamente nel ranking mondiale.