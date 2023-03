Camila Giorgi, il top è troppo corto: lo scatto lascia senza fiato. Ennesima foto mozzafiato della bellissima tennista italoargentina

Non sarà ancora la regina del tennis femminile, forse non lo diventerà mai. Ma Camila Giorgi è senza ombra di dubbio la campionessa più attiva sui social e quasi certamente la più attraente dell’intero circuito mondiale. La 32enne tennista italiana di origini argentine, ha incassato un’altra delusione qualche giorno fa quando è stata eliminata ai trentaduesimi di finale del prestigioso torneo di Indian Wells per mano di una delle grandi favorite. La Giorgi ha perso in tre set contro l’americana Jessica Pegula, attualmente al terzo posto del Ranking WTA e atleta in grande crescita.

Un vero peccato, alla luce dello splendido inizio della nostra campionessa. Camila ha infatti disputato uno splendido primo set, vinto con il punteggio di 6-3. Ma nel secondo e nel terzo la Pegula ha reagito alla grande vincendo con un 6-1 6-2 che non ha lasciato spazio a repliche. Delusa ma non rassegnata, la Giorgi ha preso atto del risultato recitando una giusta autocritica. “Non si possono vincere gli incontri giocando solo un solo set ad altissimo livello. Ora devo continuare a lavorare con l’obiettivo di giocare allo stesso livello per almeno due set consecutivi”.

Va detto infatti come il pronostico fosse nettamente a favore della Pegula che sta attraversando uno straordinario periodo di forma. La delusione per la sconfitta non ha però tolto il buon umore alla splendida tennista azzurra che attraverso i suoi profili social continua a mostrarsi in tutta la sua prorompente sensualità. In particolare su Instagram, dove Camila Giorgi condivide con i fan i suoi scatti più belli e decisamente bollenti.

Camila Giorgi, il top è troppo corto: lo scatto manda i fan in estasi

L’ultimo in ordine di tempo è visibile all’interno delle storie: la tennista di Macerata è ritratta con addosso solamente un gonnellino decisamente corto e sopra un top a dir poco striminzito che lascia scoperte le spalle e l’intero addome. Capelli raccolti e sguardo languido, Camila Giorgi si mostra in tutta la sua proverbiale avvenenza con migliaia di fan che hanno lasciato messaggi di giubilo ed estasi.

Per quanto riguarda invece i suoi prossimi impegni, la tennista italoargentina si trasferirà a Miami per un altro evento di grande prestigio. Si tratta del torneo che da qualche anno si è spostato da Crandon Park alla zona dell’Hard Rock Stadium e in cui l’atleta marchigiana non è mai andata oltre il terzo turno del 2015, quando incontrò e perse contro la rumena Simona Halep.

Ma stando alle sue dichiarazioni la Giorgi è seriamente intenzionata a ottenere finalmente un risultato di prestigio in uno dei tornei più importanti in questa prima parte di stagione. I tifosi italiani sono pronti a sostenerla.