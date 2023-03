Camila Giorgi, lo scatto è mozzafiato: outfit super corto e fan in delirio. La tennista italoargentina è pronta per il torneo di Indian Wells

E’ finalmente rientrata tra le prime cinquanta giocatrici del mondo grazie alla splendida vittoria conseguita nel torneo WTA 250 di Merida e ora è pronta a giocarsi le sue chance a Indian Wells, uno dei appuntamenti di maggior prestigio della stagione, escludendo ovviamente i quattro Grande Slam. Stiamo parlando di Camila Giorgi, 31enne tennista italoargentina che sembra aver ritrovato una più che accettabile condizione fisica dopo un periodo segnato da tanti, troppi contrattempi. Piccoli infortuni, acciacchi fastidiosi, hanno impedito a Camila di compiere importanti passi avanti nel Ranking.

Ma la bellissima atleta di Macerata ha già dichiarato di voler impegnarsi a fondo per raggiungere il suo vero obiettivo: risalire la china in classifica entrando tra le migliori 20 giocatrici del mondo. Camila Giorgi però non è apprezzata solo per le sue indubbie doti tecniche. Particolarmente attiva sui social, nella pagina del suo profilo Instagram la bionda tennista ama condividere con i suoi tifosi e followers parecchi scatti che la vedono indossare abiti decisamente corti che mettono in risalto il suo fisico atletico e sensuale.

E spesso si tratta di vestiti disegnati proprio da lei. Non è un mistero infatti che Camila Giorgi sia appassionata di moda, un interesse che si è trasformata in vera e propria attività imprenditoriale. La tennista marchigiana circa un anno fa ha fondato un suo marchio di moda, ‘Giomila‘, che sta riscuotendo molti consensi. “Mia madre è sarta e io ho preso da lei l’interesse per la moda. Quando smetterò di giocare farò la stilista a tempo pieno“.

Camila Giorgi, l’ultimo scatto è da urlo: tifosi e fan in delirio

Il momento di appendere la racchetta al chiodo non è ancora arrivato, nel frattempo però la Giorgi manda in estasi i suoi tantissimi fan postando quasi ogni giorno scatti e foto da togliere il fiato. L’ultimo è di qualche ora fa: la bella tennista si mostra vestita di scuro con un giaccone aperto sul davanti che lascia ben poco all’immaginazione. Camila indossa un abito extra corto che mette in risalto le sue bellissime gambe.

Ora però è tempo di pensare al torneo di Indian Wells dove la tennista azzurra all’esordio dovrà vedersela con un’atleta proveniente dai turni di qualificazione, la sconosciuta tennista olandese Aranxta Rus. I problemi, se così si può dire, iniziano al turno successivo dove la Giorgi è attesa dalla fortissima Jessica Pegula, statunitense padrona di casa e testa di serie numero tre del torneo, che esordirà proprio contro la maceratese.

Servirà una grande impresa per passare il turno e in caso di vittoria Camila Giorgi potrebbe affrontare ai sedicesimi un altro osso durissimo, la russa Anastasia Potapova fresca vincitrice di Lienz. Il miglior risultato della Giorgi ad Indian Wells sono al momento gli ottavi di finale conquistati nel 2014.