Camila Giorgi, è successo nella notte: i tifosi sono al settimo cielo. La tennista di Macerata regala una grande gioia a tutti i suoi fan

Fa sempre parlare di sè, Camila Giorgi. La 31enne tennista marchigiana di origini argentine, oltre ad essere da molti anni una delle tenniste italiane di maggior talento, è diventata nel corso del tempo un’influencer di successo e un’aspirante stilista di successo. Il suo profilo Instagram può vantare quasi settecentomila followers, un numero peraltro in continua crescita e una visibilità che va ben oltre la sua figura di tennista professionista.

La Giorgi ha creato, a proposito di moda, un marchio di abbigliamento che ha chiamato ‘Giomila‘ e che già riscuote un discreto successo soprattutto tra le più giovani. “Mi piace moltissimo creare e disegnare modelli: è una passione che ho ereditato da mia madre che fa la sarta. Quando smetterò di giocare a tennis quasi certamente mi dedicherò alla moda a tempo pieno“.

Questa dichiarazione rilasciata qualche mese fa in un’intervista a un noto magazine ha lasciato però qualche perplessità tra i suoi fan più accesi che vorrebbero vederla ancora giocare e possibilmente vincere ancora a lungo su un campo da tennis. La stessa Camila Giorgi ha però rassicurato tutti, ribadendo che ancora per qualche anno la racchetta sarà la sua più fedele compagna di viaggio.

Camila Giorgi, l’inatteso trionfo nella notte: i tifosi esultano

Anche perchè la bellissima atleta di Macerata non è ancora arrivata al capolinea della sua carriera. Nonostante qualche delusione di troppo accumulata negli ultime anni, la Giorgi è ancora perfettamente in grado di competere ad alti livelli e di regalare grandi soddisfazioni al tennis italiano. Oltre alle foto piccanti e sensuali che pubblica sul suo profilo Instagram e che mandano in visibilio i suoi followers, Camila è ancora capace di giocare alla grande e di conquistare successi.

Come ad esempio è accaduto poche ore fa, nella prima edizione del torneo di Merida in Messico, valevole per il circuito Wta 250. Camila Giorgi dopo aver superato tutte le avversarie che il sorteggio le ha messo di fronte, ha avuto la meglio in finale sulla svedese Rebecca Peterson con il punteggio di 7-6 (7/3), 1-6, 6-2 dopo quasi due ore e mezza di gioco. Per Camila Giorgi si tratta della decima finale e del quarto titolo conquistato nel corso della sua carriera.

L’atleta italoargentina, attuale numero 68 del Ranking WTA, si toglie così la soddisfazione di portare a casa un’altra bella vittoria. E la speranza di tutti i suoi fan è che questo inatteso trionfo nel torneo messicano le dia lo slancio e l’entusiasmo necessari a rilanciarsi in vista di appuntamenti più importanti e di maggior prestigio in programma da qui alle prossime settimane.

Sarebbe uno splendido risultato se la Giorgi riuscisse in questo 2023 a tornare tra le prime trenta giocatrici del ranking mondiale. Un obiettivo ampiamente alla portata di un’atleta del suo enorme talento. Di certo questa vittoria contribuisce a riportare il sereno dopo la vicenda del presunto falso certificato di vaccinazione anti-Covid che ha visto coinvolta marginalmente la sua famiglia.