Camila Giorgi, l’outfit è da mal di testa: fan a bocca aperta. La trentunenne tennista italiana di origini argentine continua a stupire tutti sui social

Camila Giorgi è sempre protagonista. E non solo sul campo da tennis, che ancora oggi resta il suo habitat naturale. Da sempre molto attiva sui social, la 32enne atleta di Macerata può contare su oltre un milione di followers, quasi tutti ammaliati e ipnotizzati dalla sua luminosa bellezza. E questo nonostante non stia attraversando un periodo di forma tutt’altro che perfetta. Una decina di giorni fa Camila Giorgi è uscita agli ottavi di finale del torneo WTA di Linz, in Austria, sconfitta in tre set dalla danese Clara Tauson.

In questo momento la tennista marchigiana occupa solo la 68/a posizione nel ranking WTA, un risultato tutt’altro che esaltante figlio di un lungo periodo di scarsa forma, o forse di una sorta di appagamento che sembra condizionare il periodo attuale della sua carriera. E’ come se la bellissima Camila abbia già deciso di prediligere la seconda attività della sua vita, quella di stilista.

Del resto è stata proprio Camila Giorgi in alcune interviste rilasciate in tempi non sospetti a dichiarare la sua passione viscerale per la moda, in particolare per l’intimo femminile che lei stessa ama indossare negli scatti pubblicati e condivisi sul suo profilo Instagram. I social rappresentano da qualche anno la vetrina perfetta da utilizzare con l’obiettivo di comunicare con i suoi tantissimi fan.

Camila Giorgi, l’outfit lascia senza fiato: fan al settimo cielo

“La passione per la moda è qualcosa che ho da sempre e che ho ereditato da mia madre che è sarta. Ho anche creato un mio marchio di abbigliamento che cercherò di sviluppare quando avrò smesso di giocare a tennis“. E’ Camila Giorgi quando annunciò la nascita di ‘Giomila‘, ormai più di un anno fa. E da allora non si può dire che non abbia avuto successo, tutt’altro. I modelli da lei creati piacciono molto, in particolare a un pubblico femminile giovane.

E la modella preferita da Camila Giorgi per indossare i capi prodotti da Giomila è lei stessa. La passerella virtuale scelta è quella offerta dai social, con una preferenza per Instagram. Il suo profilo pullula di scatti particolarmente seducenti: Camila Giorgi non lesina di postare foto in intimo on in short e top decisamente corti che fanno girare la testa ai suoi tantissimi fan. Tra i commenti non manca qualche critica, in relazione ai recenti risultati ottenuti nei tornei a cui ha partecipato.

Ma l’ultimo post, pubblicato dalla tennista italoargentina all’interno delle storie sul suo profilo, ha messo tutti d’accordo. Camila Giorgi appare davanti all’ascensore, quasi certamente di un albergo, con indosso un pantaloncino corto e decisamente attillato. Sopra, un mini top che mette in risalto il suo fisico atletico e decisamente tonico.

Scontata la reazione entusiasta dei suoi tantissimi tifosi che oltre ad apprezzarla per il suo indubbio talento tennistico ne apprezzano l’aspetto fisico. In molti sperano però che Camila Giorgi torni finalmente a vincere un grande torneo.