Colpo di scena in F1, classifica cambiata: Verstappen secondo!

Arriva la notizia che non ti aspetti: non è Max Verstappen il miglior pilota di questa Formula 1, pesa l’ultima gara di Abu Dhabi

Il Mondiale 2024 ha visto coronare il sogno di Max Verstappen: vincere il quarto titolo e stare accanto a campioni come Prost e Vettel. L’olandese ha dimostrato che è possibile correre per il titolo nonostante problemi e difficoltà: quest’anno, in modo particolare, ha dovuto dapprima fare i conti con il caso Horner, poi ha dovuto affrontare l’addio di Adrian Newey e infine si è dovuto sobbarcare l’intero team a causa di un Sergio Perez in crisi.

Nonostante la gioia relativa al vincere un Mondiale così complesso, e segnato dal ritorno in pompa magna di McLaren e Ferrari, Verstappen non è stato eletto come miglior pilota della stagione.

Pesa più del previsto, infatti, l’ultima gara di Abu Dhabi, dove a causa di un incidente nella Curva 1 con Oscar Piastri l’olandese ha dovuto rincorrere gli avversari dopo aver ricevuto dieci secondi di penalità: alla fine a vincere è stato Lando Norris e ciò ha determinato la scelta dei giudici del Power Ranking di Formula1.com.

F1, Verstappen non è il miglior pilota: secondo dietro a Norris

Ebbene sì, nonostante un Mondiale vinto e un dominio in pista, soprattutto nelle prime gare, l’olandese quattro volte campione ha visto il rivale Lando Norris primo in una speciale classifica. Il britannico a Yas Marina non solo ha conquistato la pole position, ma ha anche vinto. Ciò ha spinto i giudici del Power Rankings a dare il giusto credito al pilota della McLaren, capace quest’anno di cose straordinarie come mettere in difficoltà da solo una corazzata come la Red Bull.

Verstappen subisce dunque una inaspettata sconfitta: a Norris quindi un primato molto particolare dopo una stagione veramente esaltante, dove a tratti poteva persino permettersi di definirsi come il favorito per la vittoria finale.

Questa la motivazione dei giudici pubblicata su Formula1.com: “Lando Norris ha raggiunto la perfezione nell’ultimo weekend di gara della stagione 2024, affermandosi con la pole position e la vittoria per entrare nella pausa invernale in grande stile. Il suo trionfo è stato fondamentale anche per la McLaren che si è assicurata il campionato costruttori, dato che le Ferrari erano in attesa di sfruttare qualsiasi problema in seconda e terza posizione”.