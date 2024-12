Lutto terribile nel mondo del calcio: è una vera tragedia

Un’autentica tragedia si è abbattuta sul mondo del calcio: altro straziante lutto. Il commovente messaggio di cordoglio

Quando mancano due turni al termine della League Phase della Champions League, sono già arrivati i primi verdetti. Il Liverpool, dopo l’1-0 sul campo del Girona, firmato da Salah dal dischetto degli undici metri, sesto trionfo in 6 match, è quasi aritmeticamente qualificato agli ottavi di finale. Solo la differenza reti non consente ai Reds di festeggiare già da ora il passaggio del turno.

Salutano, invece, lo Slovan Bratislava e lo Young Boys che si aggiungono al Lipsia, già aritmeticamente eliminato al termine della quinta giornata. Fatale agli slovacchi il 3-1 rimediato per mano dell’Atletico Madrid di un Antoine Griezmann in stato di grazia (secondo doppietta di fila per l’ex Barça dopo quella in Liga contro il Siviglia) al ‘Civitas Metropolitano’.

Gli svizzeri contro il Stoccarda si sono illusi passando in vantaggio con una prodezza balistica di Lucasz Lakomy per poi essere travolti 5-1 dai tedeschi sul loro campo. Game over, quindi, anche per lo Young Boys che pure ha fatto penare non poco l’Inter, vittoriosa nel finale di match con il minimo scarto (1-0). Una debacle, quella degli svizzeri, che passa in secondo piano dopo lo straziante lutto che ha colpito lo Young Boys. Una vera tragedia.

Young Boys in lutto, è scomparso uno dei figli di Meschack Elia

L’attaccante dello Young Boys, Meschack Elia, ha perso qualcosa di enormemente più importante di una partita di Champions League. Poco prima del fischio d’inizio del match contro lo Stoccarda, il 27enne congolese ha ricevuto la notizia che nessun genitore vorrebbe mai ricevere: dopo una breve malattia è morto uno dei suoi figli.

Elia ha subito abbandonato il ritiro per volar nel suo Paese natale dove vive la famiglia mentre i suoi compagni di squadra sono scesi in campo con il lutto al braccio. Inoltre, prima dell’inizio della partita è stato osservato un minuto di silenzio.

L’atroce notizia è stata data dallo Young Boys attraverso un post sul sito ufficiale nel quale il club giallonero esprime le proprie condoglianze a Elia e alla sua famiglia e gli assicura il suo supporto: ”La famiglia dello Young Boys è scioccata ed esprime ancora una volta le sue più sentite condoglianze a Meschack Elia augurando a lui e alla sua famiglia forza e fiducia. Daremo a Meschack tutto il nostro supporto e guida in questi tempi difficili”.

A stringersi attorno a Meschack Elia è tutta la grande famiglia del calcio che, commossa, partecipa all’immenso dolore dell’attaccante congolese, il più lancinante che un essere umano possa provare: la perdita di un figlio in tenera età.