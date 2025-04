Disastro Ferrari, nuova squalifica: prove contro Hamilton

La Ferrari ha fatto tremare i tifosi: la mossa di Hamilton, pizzicata dalle telecamere, non è passata inosservata: ecco perché l’ha fatto.

La Ferrari non è riuscita a conquistare il podio neppure in Giappone, nonostante l’ottima prestazione di Charles Leclerc che ha chiuso in quarta posizione dietro Verstappen, Norris e Piastri. Ad attirare l’attenzione è stato però anche e soprattutto Lewis Hamilton: ecco perché.

La doppia squalifica arrivata in Cina ha scottato parecchio la Ferrari. I controlli in Formula 1 sono stringenti e, sopratutto quelli di peso, sono una delle fasi più delicate post-gara. Le bilance ufficiali della FIA, precise fino all’ultimo grammo, non perdonano.

Proprio perché un’auto troppo leggera potrebbe offrire un vantaggio ingiusto in accelerazione o velocità massima, alterando la competizione. Occhio allora in tal senso a cos’è successo in Giappone con Hamilton.

F1, la mossa di Hamilton non è passata inosservata