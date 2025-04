Messi ancora nella storia: il suo nuovo record è clamoroso!

Gruppo Ovest

Vancouver 16

San Diego 14

Minnesota 14

Austin 13

Portland Timbers 11

Dallas 11

Colorado Rapids 11

San Jose Earthquakes 10

Los Angeles FC 9

Real Salt Lake 9

St. Louis City 8

Seattle Sounders 6

Houston Dynamo 5

Sporting Kansas City 4

Los Angeles Galaxy 2

Gruppo Est

Columbus Crew 15

Inter Miami 14*

Philadelphia Union 13

Charlotte 13

Cincinnati 13

Orlando City 11

Chicago Fire 11

New York Red Bulls 11

Nashville 10

Atlanta Utd 9

New York City 8

DC United 6

New England Revolution 4*

Toronto 3

CF Montreal 2

Capitano e certezza all’Inter Miami, Lionel Messi ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua permanenza in MLS dopo l’addio burrascoso al PSG e all’Europa dopo aver vinto da protagonista una Coppa del Mondo con la sua Argentina.

“Venire a giocare all’Inter Miami è stata un’opportunità, soprattutto dopo come sono andate le cose durante i miei ultimi anni a Parigi. È stata una decisione che ho dovuto prendere al volo perché dovevo lasciare per forza Barcellona. Quei due anni non sono stati piacevoli per me. Non ero felice quotidianamente, in allenamento, durante le partite. Ho avuto difficoltà ad adattarmi a tutto questo. All’Inter Miami un’idea che ho sempre avuto nella mia mente”.

“Mi piace il posto in cui mi trovo, quello che faccio, il mio allenamento quotidiano, le partite, i miei amici, la mia famiglia. Sinceramente, sono felice e vivo giorno per giorno, non ho mai pensato molto al futuro. Non avrei mai immaginato di vivere quello che ho vissuto e di avere la carriera che ho avuto. Non ci pensavo minimamente. Il mio unico obiettivo e il mio unico sogno, fin da piccolo, era diventare un professionista, giocare a calcio”.