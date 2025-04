Balotelli criptico sui social: “Qualcuno si merita il Mario ribelle”

Mario Balotelli polemico sui social. Attraverso una story pubblicata sul suo profilo Instagram, l’attaccante del Genoa, messo da parte dal tecnico Patrick Vieira (che non l’ha praticamente mai inserito nel piano della squadra) ha scritto una frase molto pungente: “Qualcuno da queste parti meriterebbe non il Mario maturo di ora ma il Mario 16enne ribelle, forse capirebbero cosa comporta veramente il mancare di rispetto cosi”.

La frase di Vieira pronunciata nel 2020

Nel 2020 fece molto discutere la frase di Vieira su Balotelli pronunciata al Daily Mail: “La sua mentalità non si addice ad uno sport collettivo. Davvero complicato per me lavorare con lui. Situazione ingestibile per entrambi“. Dichiarazioni tanto forti quanto chiare, a cui “Super Mario” ha replicato soltanto nel 2024, rilasciando la sua versione al network So Foot: “Il modo in cui giocava non mi andava bene – rivelò mesi fa –. Mi trovavo bene con lui, ma sul campo non ero d’accordo. Sarei rimasto al Nizza senza questi problemi con lui“.

Le parole di Vieira a gennaio 2025

Vieira ha parlato a DAZN di Balotelli a gennaio 2025: “Balotelli? Mario è un giocatore importante, come Sabelli, Vogliacco e tutti gli altri che non sono entrati. Il calcio è un gioco di squadra, sono tutti importanti. Io faccio delle scelte che oggi possono essere diverse da domani. La cosa più importante è la squadra e la società: se lo capiamo tutti facciamo cose interessanti come oggi”.